Desaparición de María Ercira: quién es el denominado narco pololo

13 de Febrero de 2025

Dicho apodo apareció en una de las conversaciones que tuvo la nieta de María Ercira con su pareja y que fueron reveladas por la prensa.

Compartir

En los últimos días se dieron a conocer el contenido de conversaciones que sostuvieron familiares de María Ercira Contreras, la mujer que desapareció hace nueve meses en Limache, donde se hizo mención a un denominado narco pololo.

Precisamente, fue Carla Hernández, nieta de la mujer, con su esposo, Alfonso Cossio, quienes hicieron alusión a esta persona. Fue el 25 de septiembre de 2024, donde la joven menciona la carpeta investigativa y su reserva. Sobre esto, el hombre le pregunta si el abogado le explicó el por qué no pueden acceder a su contenido, a lo que ella le responde de forma negativa.

“No vaya a ser una redada al pobre narco pololo“, le dice Cossio, a lo que la joven le responde que “puede ser”. El sujeto insistió y le responde: “Carla, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. No, no. Es que estoy viendo mucha tele pero es así”.

Ante eso, la nieta de Contreras le propone que “yo creo que nosotros podemos hacer de investigadores privados po‘. Ir a ponernos por ahí cerca, ir a ver los movimientos”.

¿A quién se referían con narco pololo?

En entrevista con Mucho Gusto, Carla Hernández, nieta de María Ercira, fue consultada sobre la identidad del denominado narco pololo.

Al respecto, explicó que “mi marido vio una serie de Netflix y a propósito de eso, en son de broma, se refirió a mi cuñado como narco pololo, pero no porque sea narco, sino que por el tipo de gusto de autos que tiene”. Además, explicó que dicha conversación fue “sacada de contexto”.

“Es mi cuñado, pero ya lo hablamos, nos trajo problemas también. Mi marido tuvo que hablar con mi cuñado y pedirle disculpas. A mi cuñado lo conozco hace tres años. En una teoría conspirativa pensamos que porque tiene buena situación económica pudieron seguirlo”, añadió.