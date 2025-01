Leonarda Villalobos vs Cathy Barriga: abogada descarta plan para ser llevadas a Capitán Yáber

8 de Enero de 2025

La defensora del abogada imputada del Caso Audios rechazó las acusaciones que hizo la ex alcaldesa de Maipú.

La cárcel de San Miguel reunió en su momento a dos reconocidas internas, la abogada Leonarda Villalobos y la ex alcaldesa Cathy Barriga, quienes cultivaron una amistad al interior del recinto que terminó en un enfrentamiento entre ambas.

Los desencuentros entre ambas se iniciaron con una colecta para comprar un hervidor, lo que generó una discusión, donde Villalobos fue secundada por dos reclusas, a lo cual se sumaron acusaciones en contra de Barriga por “sapear” la presencia de celulares en el pabellón, los que fueron requisados.

Pero además, la otrora alcaldesa de Maipú aseguró que Leonarda Villalobos le indicó que tenía un plan para que las dos fueran derivadas al anexo Capitán Yáber.

“Nosotras dos tenemos que irnos a Capitán Yáber y lo vamos a lograr haciendo una entrevista y un reportaje con TVN, ya que tenemos conversado con los chiquillos y tu abogado, ya que no aguantó más acá. No quiero estar con más delincuentes parricidas”, fueron las palabras de Villalobos a la ex Mekano.

Ante estos episodios, Gendarmería decidió el traslado de la imputada por el Caso Audios a la cárcel de San Joaquín y la amonestación de las otras reas involucradas, mientras que Cathy Barriga no fue sancionada.

Frente a las acusaciones realizadas por Barriga, Alejandra Borda, defensora de Villalobos, entregó su versión de lo sucedido a CHV Noticias, descartando de plano lo denunciado por la esposa del diputado Joaquín Lavín.

“Nosotros nunca hemos solicitado un traslado a Capitán Yáber, sino que hemos instado por una modificación orientada hacia el arresto domiciliario”, declaró Borda, negando lo asegurado por Cathy Barriga a Gendarmería.

Consultada sobre las condiciones que enfrenta su defendida en la cárcel de San Joaquín, puntualizó que son similares a las vistas en la cárcel de San Miguel.