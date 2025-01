Joaquín Lavín profundizó su defensa a Cathy Barriga: “Ese déficit famoso no existe”

15 de Enero de 2025

El ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, estima que "hay un trasfondo político" en la acusación contra su nuera Cathy Barriga.

El ex candidado presidencial y ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, reiteró su defensa de su nuera, la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien cumple prisión preventiva tras ser formalizada por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

El histórico militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) calificó de injustas las acusaciones en contra de la esposa de su hijo, el diputado Joaquín Lavín León.

En la ocasión, Joaquín Lavín se refirió también a la denuncia por el déficit de 30 mil millones en la Municipalidad de Maipú. “Ese déficit famoso no existe, está mal calculado“, aseguró al respecto el suegro de Cathy Barriga.

Según aseveró el también ex alcalde de Santiago en su diálogo con T13, “es muy injusto que ella esté en prisión preventiva. Las razones para esa medida no se aplican en este caso“.

Joaquín Lavín además se mostró confiado en que el proceso judicial permitirá descartar las acusaciones en contra de Cathy Barriga.

“Es un tema que debe resolverse en el juicio, pero creo que hay un trasfondo político en todo esto“, puntualizó el ex candidato presidencial de la UDI.

De qué acusaciones defendió Joaquín Lavín a Cathy Barriga

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, es acusada por la Fiscalía de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

De acuerdo con lo expuesto por el órgano persecutor, el accionar de la ex jefa comunal entre 2016 y 2021 generó un multimillonario déficit en las arcas municipales.

Por su parte, Cathy Barriga aseguró que la acción judicial en su contra responde a una “persecución política” por parte del actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.