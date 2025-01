Se suma a toldos azules: Santiago pide “un poco más de tiempo” para enfrentar comercio ambulante en Lastarria

15 de Enero de 2025

Tal como ocurre en el Barrio Meiggs y los toldos azules, Lastarria también se ha visto afectado por la delincuencia y el comercio ambulante en el último tiempo.

La Municipalidad de Santiago salió al paso de los reclamos de las juntas de vecinos del Barrio Lastarria, las que han denunciado la explosión del comercio ambulante en el último tiempo, pidiendo “un poco más de tiempo” para enfrentar esta situación.

Arturo Urrutia, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, declaró a El Mercurio que buscarán intervenir el Barrio Lastarria, pero sostuvo que enfrentan dificultades para combatir la delincuencia en la comuna, como los toldos azules en el Barrio Meiggs, por la extensión urbana.

Urrutia sostuvo que “tenemos barrios emblemáticos como Franklin, Meiggs y otros, que por cierto necesitan también el despliegue”.

Junto con ello, aseguró que tras la llegada de Mario Desbordes a la municipalidad han concretado algunas intervenciones, que han involucrado más de 250 funcionarios.

“Sabemos que faltan cosas por hacer, pero por favor denos un poco más de tiempo“, pidió el funcionario municipal.

Por contrapartida, Héctor Vergara, presidente de la Junta de Vecinos del Parque Forestal, acusó que los residentes del Barrio Lastarria han visto una pérdida en su calidad de vida ante la delincuencia, la gran afluencia de personas y el comercio ambulante.

“Nunca había habido tanto comercio en esta zona como ahora, agudizado por supuesto en las horas de la tarde, a partir de las siete”, indicó Vergara, que incluso reclamó que no se puede caminar por la vereda, viendo además consumo de drogas en las calles y la presencia de motochorros.

Por su parte, una de las vecinas del sector relató que “yo me encierro en la tarde, no salgo a ninguna parte. No debería ser así, pero dadas las condiciones uno no se puede arriesgar”.