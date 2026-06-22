Caso Audios: la nueva medida cautelar que tendrá que cumplir Álvaro Jalaff

El Cuarto Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y rebajó la medida cautelar que pesaba contra Álvaro Jalaff por el denominado Caso Audios, tras más de dos años de investigación penal.

Ahora, el empresario pasará de cumplir arresto domiciliario nocturno a solo firma mensual, lo que fue valorado por la defensa del fundador del Grupo Patio. Según su abogado, Hugo Rivera, esto responde al desarrollo del proceso.

“El desarrollo de esta extensa investigación ha permitido precisar y acotar la participación de nuestro representado en los hechos que efectivamente le conciernen. La resolución de hoy refleja ese reconocimiento por parte de la Fiscalía”, señaló.

Desde el comienzo del Caso Audios, Alvaro Jalaff ha prestado 12 declaraciones ante los fiscales Miguel Ángel Orellana, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, a quienes ha entregado antecedentes suficientes que, según su defensa, han contribuido al esclarecimiento de los hechos.

“Desde el primer día Álvaro Jalaff ha colaborado activamente con la justicia y seguirá disponible para todo lo que los fiscales estimen conveniente”, agregó Rivera.

Este fin de semana se conocieron algunos antecedentes de la última declaración de Jalaff a los fiscales el pasado 4 de junio, en la que reconoció haber pagado honorarios al abogado Luis Hermosilla por sus asesorías a Parque Capital, uno de los proyectos del holding inmobiliario, mientras era CEO de Grupo Patio. Estos y otros antecedentes ya estaban contenidos en una declaración de Jalaff de hace casi un año, el 11 de julio de 2025.