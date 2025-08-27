Cáncer, millonario préstamo y fraude en España: el relato de Antonio Jalaff sobre su debacle financiera

El cuestionado empresario explicó a la CMF la cadena de hechos que lo dejaron con pasivos personales por hasta $5 mil millones y deudas totales por otros $25 mil millones.

El 13 de septiembre de 2024, Antonio William Jalaff Sanz declaró en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El Caso Audios ya había explotado y una de las consecuencias del escándalo fue investigar la gestión tras un fondo formado por LarraínVial (LV) para ayudar a Jalaff en el delicado estado financiero que atravesaba.

En su mejor momento, Grupo Patio (GP) consolidó a la familia como un exitoso gestor de desarrollos comerciales. Los Jalaff —según se ha revelado en diversas crónicas— y Antonio se daban una vida de lujo, pese a que su colchón financiero se iba estrechando. La Fiscalía acusa que los hermanos recibieron cerca de $6.500 millones, que gastaron en autos, casas, viajes y tiendas de lujo en el extranjero.

Pero la billetera de Antonio estaba lejos de poder soportar ese nivel de gasto. Así lo relata el expediente de investigación de la CMF que analizó las maniobras financieras que se hicieron para darle liquidez.

El principio del fin: cáncer y pandemia

El inicio del fin data de abril de 2022, cuando Antonio Jalaff renunció a la vicepresidencia del Grupo Patio acusando una situación de deudas de su sociedad San Antonio por $25 mil millones, todo empujado por la desmedida emisión de facturas falsas a Factop desde el año 2019.

“A propósito de la deteriorada situación financiera y el inminente vencimiento de sus compromisos económicos, un grupo de personas cercanas al Sr. Antonio Jalaff lo ayudaron a idear alternativas para enfrentar la situación de falta de liquidez de su empresa Inversiones San Antonio con el propósito de pagar todas sus deudas, y en la línea de evitar un escenario de insolvencia o quiebra”, asegura la CMF.

Tras conversaciones y apoyo de diferentes cercanos, en 2022 comenzó la idea de crear un fondo para financiarlo con garantía de su participación en Patio. El resto es historia conocida: el fondo fue cuestionado por cómo se manejó y estructuró.

Antonio Jalaff le dijo a la CMF que la debacle comenzó en 2021. “En la pandemia mi papá tenía un cáncer terminal y me fui a vivir a Estados Unidos. En ese momento yo estaba con una deuda bien insostenible y deuda de carácter informal con tasas de interés muy altas. Yo estaba viviendo una época de mucho sufrimiento por mi situación financiera sin poder contarle a mi familia, viendo la posibilidad de vender mi propiedad de Grupo Patio, pero vino el tema del 18 de octubre de 2019 y se fueron quitando las ganas de vender”, dice el relato.

El millonario préstamo en España

Ahogado por las deudas, en septiembre de 2021 Antonio Jalaff relata que fue estafado. No hay demasiados detalles, pero asegura que todo surgió de un préstamo en España que le ofrecieron por ese monto y que fue “un fraude”.

“En ese momento yo decido salir del Grupo Patio para que no le pasara nada e hicimos un grupo con Nelson Contador, Cristián Menichetti, Francisco Feres, una mesa de ayuda para evitar quebrar y renegociar deudas para que no le pudiera pegar a Grupo Patio. Después de eso me fui a Estados Unidos, me pagaron mis honorarios, me dieron un sueldo para que pudiera reinventarme, y yo entregué un poder amplio para que ellos manejaran mi patrimonio”, aseguró el malogrado empresario.

“Todas las deudas de empresas relacionadas son deudas que se originaron para ayudarme a salir de mis deudas. Todas las deudas son deudas reales de dinero que efectivamente recibí. Los gastos de vida que tenía eran importantes, me hice dos casas importantes, es dinero que yo gasté y mal invertí, principalmente la estafa de España por 600.000-700.000 dólares. Hoy día mi deuda personal es de 4.000 o 5.000 millones de pesos, pero todo tiene garantía y está judicializado“, añadió Antonio Jalaff.

Asesorados por el abogado Nelson Contador y Larraín Vial Gestora (LVG), acordó “no quebrar” mediante la creación del fondo de inversión que le daría salvataje. Esto en “el acuerdo de que ellos me pudieran ayudar a salir de mis deudas quedándome un vuelto”, relató a la CMF.

“Luego de esto sale el tema de los audios y empieza a surgir el problema, baja el precio del Grupo Patio a la mitad”, dijo Jalaff.

La desconocida a LV

Pese a que el expediente detalla el trabajo que realizó LV para la estructuración del fondo y la cercanía que algunos ejecutivos de la compañía entonces tenían con Jalaff, es el mismo ex socio de Patio quien enfrió la cercanía con la gestora de fondos y hasta los acusa de ser poco acuciosos en la gestión del fondo que buscaba salvarlo.

“Inicialmente cuando se hizo el fondo, cuando la compañía GP valía 19 mil millones de dólares, yo llegué a un acuerdo con LVA AGF. Ellos debieron ser prolijos para que fuera un fondo rápido que se capitalizara, ellos también podrían haberle dicho a los Luksic (socios del Grupo Patio) que dejara todo ordenado y que ya tenía una cantidad de dinero de otros aportantes. En definitiva, ellos pudieron haber hecho algo, pudieron haber hecho el fondo y tampoco trajeron una solución”, relató a la CMF.

Asimismo, aseguró que cuando estalló el Caso Audios los otros socios del Grupo Patio salieron a comprar toda su participación “a lo que yo dije que iba a quedar una embarrada porque yo había prometido la entrega de mi participación indirecta“.

En la misma declaración, el abogado de Antonio Jalaff aseguró que “los principales socios de GP (Sres. Guillermo Harding, Paola Luksic, Eduardo Elberg) compraron todas las empresas para arriba (incluida la participación indirecta de Antonio en Santa Teresita y FIP 180) a la mitad de valor y una parte dejaron pagarés, entonces las personas que están en el fondo tienen un poco de plata y unos pagarés. LVA tiene un conflicto de interés porque tenía todas las puntas, es socio de Patio, tiene los fondos de Patio y tiene el fondo conmigo”.