Según la Dirección del Trabajo, existirían cerca de 10 mil comunidades en el país con deudas asociadas a sanciones laborales.

La Tesorería General de la República (Chile) ha vuelto a quedar en el centro del debate público luego de que se conocieran nuevos casos de retención de fondos en condominios residenciales, producto de multas no pagadas emitidas por la Dirección del Trabajo (Chile).

De acuerdo con información difundida por Las Últimas Noticias, uno de los casos más críticos corresponde a la comunidad del edificio Altavista, ubicado en La Florida, donde la Tesorería ejecutó un embargo superior a los $9 millones desde la cuenta corriente del condominio.

Embargos sacuden a los condominios: Tesorería retiene millones por multas impagas

La sanción se originó tras una fiscalización laboral que detectó irregularidades en el sistema de control de asistencia de los trabajadores, específicamente la falta de certificación vigente del reloj de marcaje.

El monto retenido generó un fuerte impacto en la administración del edificio, cuyo presupuesto mensual ronda los $15 millones, afectando el pago de sueldos y proveedores.

El administrador del recinto señaló que la multa habría sido cursada en una administración anterior, lo que habría dificultado su gestión oportuna. Además, afirmó que no existieron instancias claras de aviso o negociación para el pago en cuotas antes de la ejecución del embargo.

A este caso se suma una situación similar en un condominio de Las Condes, que recibió una notificación con un plazo de 10 días hábiles para regularizar una multa de más de $9 millones, bajo advertencia de iniciar el embargo de bienes en caso de no pago.

Según antecedentes de la Dirección del Trabajo, existirían cerca de 10 mil comunidades en el país con deudas asociadas a sanciones laborales, lo que abre la posibilidad de que estos procedimientos de cobro se extiendan a más condominios en el futuro.