Comisión de Hacienda aprueba proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

“Somos conscientes de que necesitamos dar estos pasos para entregarle al país un nuevo financiamiento para la educación superior, que sea responsable fiscalmente y que mejore las condiciones de quienes están endeudados con el CAE y el Crédito Corfo”, indicó Nicolás Cataldo.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, poniendo fin al CAE. Ahora la iniciativa será revisada en la Sala de la Cámara.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseveró que “hoy día hemos dado un gran paso, estamos muy contentos y expectantes, porque tenemos el desafío de construir un acuerdo para mejorar el proyecto. Somos conscientes de que necesitamos dar estos pasos para entregarle al país un nuevo financiamiento para la educación superior, que sea responsable fiscalmente y que mejore las condiciones de quienes están endeudados con el CAE y el Crédito Corfo”.

Asimismo, la integrante de la Comisión de Hacienda, Camila Rojas (FA), valoró el trabajo del Ejecutivo, ya que “hemos logrado aprobar con la gran mayoría de los votos lo que tiene que ver con la condonación que va a significar que quienes tienen deudas van a poder tener una condonación, que van a poder reprogramar su situación de deuda, y estamos convencidas, y así también lo vamos a defender en sala, que este es un proyecto que va a permitir, si es ley, dejar mejor a los estudiantes actuales y a quienes ya estudiaron, pero hoy son deudores”.

El proyecto de ley fue presentado en octubre de 2024, y discutido en la Comisión de Educación de la Cámara a lo largo de sus distintas etapas. Posteriormente, fue presentado por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda a inicios de mayo y se espera que la revisión en Sala se realice durante este mes.