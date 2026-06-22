FOTOS – Hombre de 38 años y con vínculos empresariales: quién es el conductor sorprendido a 264 km/h en Costanera Norte

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad, con firma mensual y arraigo nacional, al conductor de 38 años que fue sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

El imputado fue formalizado por conducción temeraria luego de ser detectado superando ampliamente el límite máximo permitido de 100 km/h.

Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total, argumentando la peligrosidad de la conducta y el riesgo generado para otros usuarios de la vía. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición y optó por medidas menos gravosas mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 90 días.

La jueza además acogió la solicitud de la defensa para mantener bajo reserva la identidad del imputado. Asimismo, durante la formalización no se discutió una eventual suspensión de su licencia de conducir, ya que la legislación contempla principalmente esa medida en delitos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Según informó BioBioChile, el conductor tendría vínculos con una familia relacionada con un importante grupo empresarial del país, además de participación en sociedades ligadas a distintos sectores económicos. No obstante, debido a la resolución judicial que protege su identidad, los antecedentes específicos que permitan individualizarlo han sido mantenidos bajo reserva.

La fiscal Andrea Contreras explicó que el delito investigado está contemplado en el artículo 197 de la Ley de Tránsito y que, aunque no existen antecedentes para sostener que se trató de una carrera clandestina, la velocidad alcanzada constituyó una conducta altamente riesgosa considerando el tránsito habitual de la autopista.

También trascendió que el imputado registra antecedentes previos, incluyendo una antigua condena por conducción en estado de ebriedad y una infracción a la Ley 20.000, elementos que finalmente no incidieron en la decisión cautelar adoptada por el tribunal.

Carabineros.