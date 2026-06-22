¿La mañana más fría del año?: cuál fue la temperatura mínima que marcó la RM este lunes

La caída en los termómetros se debe a la presencia de una alta presión fría en la zona central del país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Hasta las 13:00 horas de este lunes 22 de junio se mantendrá en vigencia el Código Azul que activó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en seis regiones del país, incluyendo la Metropolitana, debido a la caída en la temperatura mínima tras el inicio oficial del invierno.

Además de toda la la Región Metropolitana, la alerta incluye las ciudades de Los Andes y San Felipe, en la Región de Valparaíso; Rancagua, en la de O’Higgins; Talca y Curicó, en la Región del Maule; Chillán, en Ñuble, y Los Ángeles, en la Región de Biobío.

En esa línea, desde el ministerio se recordó que a través del Código Azul las personas en situación de calle pueden ubicar los albergues habilitados por región, así como también activar la alerta que permitirá ayudar a quienes necesiten abrigo.

La temperatura mínima que marcó la RM este lunes 22 de junio

En la que es la mañana más fría de lo que va del año en la Región Metropolitana, los termómetros marcaron -4,9 en Tiltil, -4,3 grados en Pirque y -2,5 en Pudahuel, mientras que en Santiago Centro la temperatura cayó a -0,5 grado, según confirmó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

De acuerdo con lo manifestado por la profesional, la caída en las temperaturas se debe a la presencia de una alta presión fría en la zona central del país.

A la vez, ratificó que los pronósticos apuntan a que la máxima prevista para la jornada no superará los 14 grados.

Respecto de lo que se espera para la noche, adelantó que a las 22:00 horas los termómetros marcarán apenas 4 grados.

Allison Göhler anticipó que las bajas temperaturas y las mínimas bajo cero en la Región Metropolitana se repetirán mañana martes.