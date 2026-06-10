¿Qué es el Código Azul? Gobierno despliega operativo especial por bajas temperaturas en Santiago

La medida fue adoptada luego de que la Dirección Meteorológica de Chile anticipara mínimas que fluctuarán entre los 0°C y 2°C.

El Gobierno activó el Código Azul en la Región Metropolitana debido al fuerte descenso de las temperaturas previsto para las próximas horas tras el sistema frontal que afectó a la zona central del país.

La medida fue adoptada luego de que la Dirección Meteorológica de Chile anticipara mínimas que fluctuarán entre los 0°C y 2°C, escenario que representa un riesgo para las personas que permanecen en situación de calle. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el protocolo especial comenzó a regir a las 17:00 horas de este miércoles y permanecerá vigente hasta las 13:00 horas del jueves.

El operativo contempla el fortalecimiento de las rutas calle, mediante equipos móviles que recorrerán distintos sectores de la capital entregando alimentación caliente, ropa de abrigo y apoyo para trasladar a quienes lo necesiten hacia albergues habilitados.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que “la activación del Código Azul viene a reforzar el trabajo que hacemos regularmente con el Plan Protege Calle, que es estar siempre en terreno, ayudando a que las personas en situación de calle no sufran por las condiciones meteorológicas y en definitiva, a salvar vidas”.

La secretaria de Estado también pidió la colaboración de la comunidad para identificar a personas expuestas a las bajas temperaturas. En ese contexto, recordó que se encuentra disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0, servicio gratuito que funciona las 24 horas del día durante toda la semana.

La estrategia se implementa entre mayo y septiembre y considera operativos especiales, aumento de recorridos en terreno y, cuando es necesario, la habilitación de refugios adicionales.

Actualmente, los operativos reforzados en la Región Metropolitana se desarrollan en comunas como Santiago, Estación Central, Recoleta, La Pintana, Maipú, Pudahuel, Puente Alto y San Bernardo.