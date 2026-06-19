El pronóstico anticipa heladas y mínimas bajo cero en diversos puntos de Santiago, en medio de una advertencia que también abarca otras cinco regiones del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por bajas temperaturas que podrían impactar a diversas comunas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se desarrollará entre el domingo 21 y el martes 23 de junio, período en el que se esperan temperaturas especialmente bajas durante las primeras horas de la mañana.

Las condiciones afectarán a amplios sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se prevé la presencia de heladas matinales asociadas a una masa de aire frío y cielos mayormente despejados.

Este tipo de eventos suele provocar la formación de escarcha, reducción de las temperaturas superficiales y posibles efectos en actividades agrícolas, razón por la cual se emitió la advertencia preventiva para los sectores productivos y la población en general.

Las autoridades recomiendan adoptar medidas de resguardo, especialmente durante las horas de menor temperatura, prestando atención a grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se aconseja proteger cultivos, mascotas y sistemas de riego expuestos a las bajas temperaturas, además de mantenerse informados a través de los reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Prepárese para las bajas temperaturas: confirman heladas en seis regiones y mínimas bajo cero

Región de Valparaíso

Cordillera de la costa: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junip).

Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región Metropolitana

Cordillera de la costa: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).

Valles: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región de O’Higgins

Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región de Maule

Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).

Precordillera: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).

Región de Ñuble

Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región del Biobío