La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por bajas temperaturas que podrían impactar a diversas comunas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno se desarrollará entre el domingo 21 y el martes 23 de junio, período en el que se esperan temperaturas especialmente bajas durante las primeras horas de la mañana.
Las condiciones afectarán a amplios sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se prevé la presencia de heladas matinales asociadas a una masa de aire frío y cielos mayormente despejados.
Este tipo de eventos suele provocar la formación de escarcha, reducción de las temperaturas superficiales y posibles efectos en actividades agrícolas, razón por la cual se emitió la advertencia preventiva para los sectores productivos y la población en general.
Las autoridades recomiendan adoptar medidas de resguardo, especialmente durante las horas de menor temperatura, prestando atención a grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Asimismo, se aconseja proteger cultivos, mascotas y sistemas de riego expuestos a las bajas temperaturas, además de mantenerse informados a través de los reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.
Prepárese para las bajas temperaturas: confirman heladas en seis regiones y mínimas bajo cero
Región de Valparaíso
- Cordillera de la costa: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junip).
- Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).
- Valles: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región de O’Higgins
- Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región de Maule
- Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).
- Precordillera: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).
Región de Ñuble
- Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región del Biobío
- Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).