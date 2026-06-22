Por decisión unánime: Colegio de Abogados expulsa a Luis Hermosilla

Sin embargo, la decisión fue impugnada mediante un recurso de apelación fundamentado en normas del reglamento disciplinario y de la Constitución, dejando en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago la revisión de la sanción.

El Colegio de Abogados de Chile resolvió expulsar al abogado Luis Hermosilla Osorio tras una investigación disciplinaria vinculada al denominado Caso Audio.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el Tribunal Ético de la institución el pasado 4 de junio de 2026, luego de analizar antecedentes recopilados en procesos iniciados en abril de 2024 y enero de 2025.

A través de un comunicado, el gremio señaló que las investigaciones se originaron por “hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden”. Tras la revisión de los antecedentes, el tribunal determinó aplicar la medida de expulsión, la sanción más severa contemplada en sus estatutos.

Desde la entidad precisaron que “en mérito del análisis de los hechos y de las investigaciones efectuadas, con fecha 4 de junio de 2026, el Tribunal Ético dictó sentencia, resolviendo unánimemente sancionar al profesional antes señalado con la medida de expulsión del Colegio”.

Sin embargo, la decisión aún no está firme. El 17 de junio, Hermosilla presentó un recurso de apelación invocando las normas establecidas en el reglamento disciplinario y en la Constitución. El caso deberá ser revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que definirá el futuro de la sanción.

Al informar la medida, el Colegio de Abogados reafirmó su compromiso con “la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión” y con el correcto funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, destacando la importancia de resguardar la fe pública y la dignidad de la abogacía.