Chats con Hermosilla: confirman que Fiscalía investiga a embajador recién nombrado por Kast

El abogado Gabriel Zaliasnik, recién nombrado por el gobierno como embajador en Israel, es indagado por presuntos delitos como tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

El Ministerio Público confirmó que inició una investigación en contra del recién nombrado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, por sus chats vinculados al abogado Luis Hermosilla.

La indagatoria, que quedó en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich; ocurre a raíz de la denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS).

En la acción solicitaron confirmar eventuales delitos como tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos por presuntas gestiones entre Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla para concretar nombramientos en el Poder Judicial. Por ejemplo, a favor de Verónica Sabaj, según consignó Reportea.

Cicardini indicó que “las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían a su nuevo embajador en Israel apuntan a un eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones en el Poder Judicial y espionaje político“.

Por su parte, Manouchehri afirmó que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político, para proteger a los suyos y perseguir adversarios”.

La noticia se da a conocer luego de que hace solo unas semanas el presidente José Antonio Kast nombrara a Gabriel Zaliasnik como el nuevo embajador de Chile en Israel.