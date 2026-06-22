Vacaciones de invierno: COANIQUEM alerta que 8 de cada 10 quemaduras infantiles ocurren en el hogar

Durante los meses más fríos aumentan las situaciones de riesgo debido al uso intensivo de sistemas de calefacción y recipientes con agua caliente.

Con el comienzo de las vacaciones de invierno y el aumento del tiempo que niños y niñas permanecen en casa, COANIQUEM hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención frente a los principales riesgos de quemaduras asociados a estufas, guateros y líquidos calientes.

Según cifras de la institución correspondientes a 2025, el 78% de las quemaduras infantiles ocurre al interior del hogar, porcentaje que aumenta a 87% si se consideran también las casas de familiares. Además, el 93% de estos accidentes sucede en presencia de un adulto y más de la mitad de los pacientes afectados, un 52%, corresponde a menores de cinco años.

Desde COANIQUEM advirtieron que durante los meses más fríos aumentan las situaciones de riesgo debido al uso intensivo de sistemas de calefacción y recipientes con agua caliente. En ese contexto, señalaron que los objetos que alcanzan altas temperaturas, como estufas y calefactores, representan cerca del 40% de los casos que reciben, mientras que los derrames de líquidos calientes, como agua, té, café, leche o sopa, están presentes en el 78% de las atenciones por quemaduras.

La entidad recomendó mantener una distancia de seguridad de al menos un metro alrededor de las estufas, instalar barreras de protección para niños pequeños y evitar secar ropa sobre equipos de calefacción. Asimismo, llamó a mantener hervidores y recipientes calientes fuera del alcance de los menores, además de revisar periódicamente el estado de los guateros y no utilizar agua hirviendo para llenarlos.

“La mejor herramienta para prevenir quemaduras es la supervisión activa de los adultos”, señalaron desde COANIQUEM, enfatizando que muchas de estas situaciones ocurren en segundos y durante actividades cotidianas. En ese sentido, la organización recordó que las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir en familia, pero también requieren una mayor atención para evitar accidentes que pueden generar secuelas físicas y emocionales permanentes.