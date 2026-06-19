Súper toboganes, rueda gigante y más: los panoramas que arrasarán en las vacaciones de invierno 2026

Varias comunas del país se alistan para recibir a muchas familias con una variada oferta de actividades que incluyen entretención, cultura y opciones al aire libre.

Con el inicio de las vacaciones de invierno 2026, distintas comunas del país se preparan para recibir a miles de familias con una amplia oferta de panoramas que combinan entretención, cultura y experiencias al aire libre.

Invierno Mágico en Parque Araucano

Uno de los eventos más llamativos se desarrollará en el Parque Araucano, donde se instalará una experiencia invernal que incluye un enorme tobogán de hielo de gran altura, el retorno de una rueda panorámica y una pista de patinaje.

El espacio estará disponible durante gran parte del receso escolar y promete convertirse en uno de los principales atractivos de la temporada.

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Family Fest by Hasbro

Santiago se convierte en sede del Family Fest Powered by Hasbro, una experiencia interactiva de gran escala que invita a diferentes generaciones a reunirse para disfrutar de la creatividad y de actividades colaborativas.



El espacio incluye una Sala de Misión Central, una Plaza Principal para presentaciones en vivo y varias estaciones temáticas inspiradas en marcas reconocidas mundialmente como Monopoly, Nerf, Play-Doh, Peppa Pig, Transformers, My Little Pony y Furby, además de Bluey.

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Playground

Hasta el 12 de julio, en Parque Arauco, niños y niñas podrán disfrutar de Bluey’s Playground, un espacio familiar donde podrán jugar, crear y compartir.

La experiencia está dividida en tres estaciones diferentes y, desde el 29 de junio, también será posible conocer en persona a Bluey y Bingo.

Fantasilandia

Fantasilandia se reafirma como uno de los panoramas tradicionales de Santiago, en una de sus últimas temporadas en su histórico recinto del Parque O’Higgins antes de su traslado a la comuna de San Bernardo.

El parque estará abierto hasta el domingo 5 de julio, ofreciendo una experiencia de entretención con distintos horarios: el jueves 18/06 habrá una jornada especial “After Parque” de 16:00 a 23:00 horas; el viernes 19/06 abrirá de 11:00 a 18:00 horas; y desde el sábado 20/06 hasta el domingo 05/07 funcionará de 11:00 a 19:00 horas.

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Gobierno de Santiago lanza catálogo con 31 panoramas

Con el objetivo de promover el turismo local, fomentar la vida en comunidad y ofrecer alternativas de recreación para niños, niñas y familias durante el receso escolar, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, presentó el nuevo catálogo digital “Panoramas de Santiago: Vacaciones de Invierno 2026”, una guía que reúne 31 actividades destacadas, que se desarrollarán en distintos puntos de la Región Metropolitana.

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Con esta variada cartelera, las vacaciones de invierno 2026 se proyectan como un período lleno de opciones para todos los gustos, donde la entretención, la cultura y la aventura serán protagonistas en todo el país.