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Por tercer año consecutivo: Teleférico de Santiago obtiene máxima distinción de Tripadvisor

El atractivo turístico es reconocido por las vistas panorámicas que ofrece de la capital y la cordillera de Los Andes.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El premio más importante de Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más utilizadas del mundo, fue otorgado por tercer año consecutivo al Teleférico de Santiago.

El galardón denominado como Travelers’ Choice Best of the Best 2025, recoge millones de calificaciones y reseñas positivas dejadas por los usuarios de esa comunidad sobre un atractivo turístico. Aquel lugar que reúna mayores niveles de satisfacción es el premiado y puntuación en áreas como la consistencia del servicio y su excelencia.

El recorrido es operado por Turistik en tres estaciones del cerro San Cristóbal —denominado formalmente como Parque Metropolitano de Santiago— y es reconocido por las vistas aéreas que ofrece de la capital y de la cordillera de Los Andes.

Para el gerente general de Turistik, Ricardo Suárez “es una enorme satisfacción recibir nuevamente este reconocimiento internacional, especialmente porque proviene directamente de la experiencia y valoración de las personas que nos visita”.

“Que el Teleférico logre mantenerse por tercer año consecutivo dentro de las atracciones favoritas del mundo habla del trabajo constante que existe detrás de esta experiencia turística“, complementó.

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