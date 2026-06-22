Ya debutaron en San Pablo: cuándo estarán instaladas las puertas en los andenes de la Línea 1

San Pablo es la primera estación que cuenta con esta medida que se replicará en el resto de la Línea 1.

Metro de Santiago inauguró la instalación de las primeras puertas en andenes de la Línea 1. Fue la estación San Pablo la primera en sumarse a una medida que se aplicó en las Línea 3 y 6. Con ellas se busca prevenir accidentes, suicidios y situaciones que puedan interrumpir el servicio.

Lo ocurrido en esta jornada se replicará en otros puntos de la red y se espera que para 2028, todas las estaciones de esta línea cuenten con esta protección.

Para lo que queda de 2026 las otras estaciones de la Línea 1 que contarán con puertas en los andenes serán Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador y San Alberto Hurtado.

Posterior a esto, los trabajos continuarán en los tramos Las Rejas – La Moneda, La Moneda – Pedro de Valdivia y Los Leones – Los Dominicos.

Con respecto al resto de las estaciones que forman parte de la red de Metro, el proyecto contempla que de aquí a diez años todas cuenten con puertas en las andenes.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, destacó en T13 AM que este “es un gran proyecto, una inversión cercana a los 190 millones de dólares“.

“Son tres años. La estación San Pablo ya está operativa en los dos andenes, Neptuno está parcialmente operativa. Esperamos que se habilite prontamente y seis estaciones deberían estar habilitadas este 2026“, añadió el secretario de Estado.