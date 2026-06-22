Ya debutaron en San Pablo: cuándo estarán instaladas las puertas en los andenes de la Línea 1

Metro de Santiago inauguró la instalación de las primeras puertas en andenes de la Línea 1. Fue la estación San Pablo la primera en sumarse a una medida que se aplicó en las Línea 3 y 6. Con ellas se busca prevenir accidentes, suicidios y situaciones que puedan interrumpir el servicio.
Lo ocurrido en esta jornada se replicará en otros puntos de la red y se espera que para 2028, todas las estaciones de esta línea cuenten con esta protección.
Para lo que queda de 2026 las otras estaciones de la Línea 1 que contarán con puertas en los andenes serán Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador y San Alberto Hurtado.
Posterior a esto, los trabajos continuarán en los tramos Las Rejas – La Moneda, La Moneda – Pedro de Valdivia y Los Leones – Los Dominicos.
Con respecto al resto de las estaciones que forman parte de la red de Metro, el proyecto contempla que de aquí a diez años todas cuenten con puertas en las andenes.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, destacó en T13 AM que este “es un gran proyecto, una inversión cercana a los 190 millones de dólares“.
“Son tres años. La estación San Pablo ya está operativa en los dos andenes, Neptuno está parcialmente operativa. Esperamos que se habilite prontamente y seis estaciones deberían estar habilitadas este 2026“, añadió el secretario de Estado.