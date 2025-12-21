FOTOS – Así serán las puertas de andén del Metro: Línea 1 inicia histórica instalación

La iniciativa busca reforzar la seguridad y la confiabilidad del servicio, contribuyendo a una experiencia de viaje más segura y tranquila para los millones de usuarios que utilizan el Metro a diario.

Este domingo, Metro de Santiago dio a conocer el avance en la instalación de puertas de andén en la estación San Pablo, correspondiente a la Línea 1.

Mediante sus redes sociales, la empresa estatal difundió imágenes en las que se aprecia la primera puerta ya instalada en el andén.

“Tal como estaba programado, iniciamos el montaje de las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1. Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario”, señalaron en la publicación.

Desde Metro destacaron que esta iniciativa permitirá fortalecer “la seguridad operacional, mejorar la confiabilidad del servicio y aportar a un viaje más tranquilo para los 2,4 millones de personas que se mueven en Metro cada día”.

La implementación de puertas en los andenes de la Línea 1 forma parte del Plan de Modernización del tren subterráneo, que considera una inversión superior a US$ 1.300 millones y apunta a elevar los estándares de infraestructura y tecnología del sistema. Según el anuncio, el proyecto busca disminuir riesgos y optimizar la operación.

Asimismo y de acuerdo a lo informado, la puesta en marcha del primer andén en la estación San Pablo está prevista para enero de 2026, mientras que la ejecución total de la iniciativa se proyecta para 2028.