Gobierno confirma hallazgo de 64 niños haitianos en buenas condiciones

Un preinforme de Contraloría dado a conocer la semana pasada, levantó las alertas respecto del paradero de 64 niños que habían ingresado al país en 2025.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, confirmaron que los 64 niños haitianos que permanecían inubicables tras ingresar al país, según la Contraloría, fueron hallados en su totalidad y en buenas condiciones.

El lunes de la semana pasada un preinforme filtrado de la Contraloría alertaba de fallas de control en el acceso de niños haitianos al país en vuelos charter realizados en 2025, que podrían haber derivado en la vulneración de sus derechos. A raíz de esta situación, el Gobierno creó una fuerza de tarea liderada por la ministra Wulf para agilizar el traspaso de información a la PDI, la institución encargada de la búsqueda de los niños

Ya el viernes por la noche el Ejecutivo junto a la PDI informaban del hallazgo de 33 niños de los 64 que alertaba Contraloría. Este martes, ambos confirmaron que la totalidad de los menores de edad encontrados se encuentran en situación migratoria regular y gran parte de ellos escolarizados.

Del total de 64 niños, 63 se encuentran en Chile y una adolescente en México, aclaró Cerna. Sobre esta última, detalló que se comunicaron con su padre en Chile así como con la propia adolescente y su madre que estaban en el extranjero para cerciorarse de que se encuentra bien.

“Con eso cerramos el ciclo que tenemos todos ubicados (…) Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente”, añadió. Luego, Cerna precisó que solo cinco de ellos no están en el sistema de educación.

La ministra Wulf, por si parte, precisó que “ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, asegurarnos de que los niños estén escolarizados, estén bien, podamos también eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones”.