Los pagos de coimas por cambiarse de AFP que encienden la alerta: supuestos ejecutivo ofrecen incentivos en redes sociales

En grupos de Facebook y otras redes sociales se han denunciado el ofrecimiento de “bonos” por cambiarse de AFP, cuya práctica es “completamente ilegal”.

Una preocupante captación de afiliados ha encendido la alerta en el sistema previsional chileno, donde por medio de publicaciones en redes sociales, como en grupos de Facebook, mensajes de WhatsApp, e incluso TikTok, están ofreciendo pagar dinero a trabajadores para que se cambien de AFP.

Esta práctica, que se ha extendido con fuerza en el entorno digital, promete pagos inmediatos cuyo monto varía según la renta de cada afiliado. En la mayoría de los casos, el único requisito que exigen es permanecer un período mínimo en la nueva administradora para recibir el beneficio económico.

Estos ofrecimiento no son aislados. De hecho, existen grupos públicos llamados “Incentivo cambio de AFP” o “Cámbiate de AFP e Isapre efectivo”, donde supuestos asesores ofrecen incentivos para concretar traspasos previsionales, sin mayores restricciones ni controles aparentes.

Dinero por cambiarte de AFP: la práctica ilegal que enciende la alerta

En este marco, se han generado cuestionamientos sobre la legalidad de estas estrategias y la capacidad de fiscalización frente a esta práctica.

“El decreto ley que creó las AFP y las regula junto a sus afiliados, cotizaciones y el funcionamiento de estas, prohíbe de manera expresa a las AFP, sus directores, trabajadores y agentes de venta, promover a sus afiliados beneficios distintos a los autorizados por ley, e incluso prohíbe expresamente incitar a sus afiliados por cambios de AFP, incluso a título gratuito“, sostuvo el abogado Pedro Peña, director de Litigación y socio de Soy Trabajador.

Capturas de grupos de Facebook.

Los organismos del Estado también han sido categóricos respecto a estas prácticas. Desde la Superintendencia de Pensiones han señalado que la normativa vigente prohíbe expresamente la entrega, ofrecimiento o promesa de incentivos, beneficios, regalos o cualquier tipo de compensación destinada a inducir el traspaso de afiliados entre AFP.

Lo anterior, debido a que dichas acciones vulneran el principio de decisión libre, voluntaria e informada que debe resguardar el sistema previsional.

Siguiendo en esa línea, la Asociación de AFP hizo hincapié en el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.500, el cual prohíbe a las administradoras, sus directores, trabajadores y agentes de venta otorgar beneficios distintos de aquellos establecidos por la ley para captar afiliados.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Peña afirmó: “Hemos podido advertir cómo diversas AFP han tenido que despedir a sus agentes de ventas por haber sido descubiertos ofreciendo incentivos, desde gift cards hasta pagos en efectivo, por cambios de AFP“.