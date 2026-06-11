El reajuste será aplicado automáticamente durante ese mismo mes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Miles de pensionados en Chile recibirán un incremento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir de septiembre de 2026, como parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones que amplió tanto la cobertura como los montos de este beneficio estatal.

La medida favorecerá especialmente a las personas de 75 años o más, quienes pasarán a recibir el monto máximo de la PGU. De esta forma, el aporte mensual aumentará desde los actuales $231.732 hasta $250.275, lo que representa un alza cercana a los $20 mil.

Este ajuste forma parte del calendario establecido por la reforma previsional. Desde febrero de 2026, el monto máximo ya había comenzado a ser entregado a quienes tenían 82 años o más. Ahora, el beneficio se extenderá a un grupo más amplio de adultos mayores.

Aumento de la PGU en septiembre: así puedes verificar si tu pensión alcanzará los $250.275

El requisito principal para acceder al nuevo monto es haber cumplido 75 años al 30 de septiembre de 2026. En esos casos, el reajuste será aplicado automáticamente durante ese mismo mes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Asimismo, quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 podrán acceder al incremento desde el mes en que celebren su cumpleaños.

La normativa también contempla a pensionados de gracia, exonerados políticos y beneficiarios de Capredena o Dipreca. En estos casos, quienes tengan 75 años o más al 30 de septiembre podrán solicitar el beneficio desde junio y comenzar a recibirlo a partir de septiembre. Quienes alcancen esa edad posteriormente podrán gestionarlo desde el mes correspondiente.

Para confirmar si el beneficio fue reajustado, los pensionados o sus familiares pueden realizar una consulta en línea a través de los canales habilitados por el Instituto de Previsión Social (IPS) en ESTE LINK.

El trámite permite revisar la fecha de pago, el detalle de la liquidación y el monto actualizado correspondiente al mes de septiembre. Para ello, solo se requiere ingresar el RUN y la fecha de nacimiento en las plataformas oficiales.