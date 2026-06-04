De la PGU al subsidio de arriendo: los beneficios a los que pueden optar hoy los adultos mayores en Chile

En algunos casos se puede acceder a partir de los 60 años, aunque en otros el requisito es haber cumplido los 65 tanto en hombres como en mujeres.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Si bien la Ley N° 19.828 establece que en Chile todas las personas que han cumplido 60 años, sin distinción de género, son consideradas adultos mayores, en lo concreto muchos de los beneficios a los que pueden optar comienzan a regir solo a partir de los 65 años.

Tal es el caso, por ejemplo, de la rebaja del 50% en el transporte público para los hombres, incluyendo todos los buses urbanos, el Metro de Santiago, el Metro de Valparaíso (Merval), los troles en Valparaíso, Biotren de la región del Biobío, las lanchas subsidiadas en el sur del país y los buses rurales.

En el caso de las mujeres, en tanto, basta con haber cumplido los 60 años para tener derecho a recibir esa regalía.

Los beneficios para los adultos mayores en Chile

En medio de la discusión respecto a la posibilidad de eliminar la obligación de pagar las contribuciones a todas las personas mayores de 65 años, cabe destacar que, en concreto, son muchos los beneficios a los que pueden optar los adultos mayores en el país, tanto de índole económicos como en materia de salud, recreación e inclusión social.

Entre ellos se encuentran:

Pensión Garantizada Universal

Se puede acceder desde los 65 años si se tiene una pensión inferior a $1.210.828 mensuales. En el caso de las pensiones base menor o igual a $762.822 mensuales, el monto de la PGU corresponderá a $224.004, mientras que si la pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el valor de la PGU será variable. En tanto, las personas mayores de 82 años tienen derecho a una pensión de 250.000 pesos.

En el caso de quienes no tienen derecho a una pensión en ningún régimen previsional, puede solicitar la PGU si cumple con todos los requisitos.

Bono por hijo

Está dirigido a las mujeres de 65 años o más y corresponde a una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de su pensión.

Para obtenerlo se debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones: estar afiliada a una AFP, ser titular de una PGU o no estar afiliada a ningún régimen previsional, pero recibir una PGU, y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS).

Bono de Invierno

Este es un beneficio no postulable que reciben por una vez los adultos mayores que tienen 65 años o más y cumplen los requisitos.

No se considera para el pago de impuestos ni para las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible), ni está sujeto a descuentos.

Bono por Años Cotizados

También rige a contar de los 65 años y consiste en un aporte mensual adicional en Unidades de Fomento (UF) a las personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida.

Para recibirlo, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) y los hombres 240 meses cotizados (20 años), con un máximo de 300 meses continuos o discontinuos (25 años).

Bono Bodas de Oro

Entrega un monto de $463.166, repartido en partes iguales a cada cónyuge vivo; es decir, $231.583 para cada uno.

Pueden acceder quienes no están separados, divorciados ni con el matrimonio terminado por cualquier causa legal, además de pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

Salud, vivienda y turismo

Debido a la edad, sin duda que el tema de la salud resulta especialmente interesante para los adultos mayores, y para apoyarlos en el tema existen varias alternativas.

GES

Las Garantías Explícitas en Salud (GES) consituyen uno de los respaldos más importantes del sistema de salud chileno, ya que garantiza acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para una serie de problemas de salud definidos por ley.

En el caso de las personas mayores, el sistema cuenta con garantías diseñadas especialmente para este segmento:

Salud Oral Integral : Atención odontológica para personas de 60 años o más.

: Atención odontológica para personas de 60 años o más. Visión : Problemas de refracción que requieren lentes desde los 65 años.

: Problemas de refracción que requieren lentes desde los 65 años. Movilidad : Cirugías de endoprótesis total de cadera desde los 65 años.

: Cirugías de endoprótesis total de cadera desde los 65 años. Respiratorio : Atención de neumonía ambulatoria en mayores de 65 años.

: Atención de neumonía ambulatoria en mayores de 65 años. Salud Mental: Cobertura para alzhéimer y otras demencias, y depresión en personas de 60 años y más.

Examen de Medicina Preventiva del adulto mayor

Es un control de salud gratuito y periódico de evaluación de la salud integral al que tienen derecho de acceso las personas mayores de 65 años o más, con el que se busca detectar factores de riesgo y/o problemas de salud que pueden generar una declinación de sus capacidades funcionales.

Se lo pueden realizar todas las personas mayores de 65 años inscritas en un Cesfam o pertenecientes a Isapres.

Cuidados domiciliarios

Ofrece apoyo y asistencia domiciliaria personalizada y está dirigido a personas mayores con dependencia moderada o severa que no cuenten con una red de apoyo eficaz.

Además, deben encontrarse en 60% más bajo según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Programa Envejecimiento Activo

Se enfoca esencialmente en aquellas personas mayores de 60 años y autovalentes que buscan tener un envejecimiento activo.

Los interesados deben acercarse a la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y contactar a la persona encargada del programa.

Subsidio de arriendo para personas mayores

Está destinado a atender y mejorar la calidad de vida del adulto mayor y a quienes presenten una condición de discapacidad.

Para acceder, se debe tener más de 60 años al momento de postular o ser mayor de 18 años y tener una discapacidad acreditada.

Además, se debe pertenecer hasta el 70% de la población más vulnerable de la población nacional de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Vacaciones tercera edad

Se trata de un programa del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) que potencia el turismo interno, desarrollando paquetes turísticos subsidiados en un porcentaje respecto al valor total.

Está diseñado especialmente para personas mayores, jubiladas, pensionadas y montepiadas a partir de los 60 años de edad.