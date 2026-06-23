La autoridad destacó los avances de la investigación tras el violento crimen de un menor durante una encerrona, valorando las detenciones realizadas y asegurando que los responsables deberán enfrentar las máximas sanciones que establece la ley.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a los avances de la investigación por el homicidio de un niño de 12 años ocurrido durante una encerrona en San Bernardo, destacando la rápida labor realizada por las policías y el Ministerio Público para identificar y detener a parte de los involucrados.

A través de sus redes sociales, la autoridad informó que ya hay tres personas detenidas, de 17, 18 y 21 años, además de un cuarto involucrado que fue identificado en el marco de las diligencias desarrolladas durante las últimas horas.

Ministro Arrau por crimen de niño en encerrona: “Estos asesinos no merecen clemencia”

En ese contexto, Arrau valoró el trabajo conjunto realizado por las unidades especializadas de Carabineros y la Fiscalía. “Tres detenidos, de 17, 18 y 21 años, y un cuarto involucrado identificado: en pocas horas, el Departamento OS9, SEBV y LABOCAR de Carabineros, junto a Fiscalía Occidente, lograron resultados en la investigación por el brutal caso de San Bernardo”, señaló.

Asimismo, destacó la rapidez con que se llevaron adelante los procedimientos investigativos. “Rápida acción policial y del Ministerio Público, que permitió concretar órdenes de detención, entrada y registro en ocho domicilios, además de incautar medios de prueba asociados al delito”, afirmó.

El secretario de Estado también tuvo palabras para la familia de la víctima, enfatizando que ninguna medida podrá reparar la pérdida sufrida. “Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio”, expresó.

Finalmente, Arrau adoptó un tono categórico respecto de los responsables del crimen. “Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, sentenció.