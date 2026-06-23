“Disciplina antes que cárcel”: proponen Servicio Militar Especial para infractores menores de edad

“Una iniciativa de este tipo así nos devolvería jóvenes útiles para la sociedad, en vez de delincuentes más peligrosos endurecidos por la cárcel”, destaco el jefe comunal.

AGENCIA UNO

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, mostró su preocupación frente al menor de 12 años que falleció en un hecho delictual ocurrido en la comuna de San Bernardo y las maneras de enfrentar la realidad delictiva juvenil en nuestro país.

“Hoy muchos pasan por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que tiene una lógica parecida a la carcelaria, y no logran modificar sus conductas delictivas, por lo que ofrecer más de lo mismo no parece la mejor solución”, afirmó la autoridad.

En ese contexto, el jefe comunal planteó la necesidad de incorporar medidas más exigentes de disciplina para adolescentes con conductas disruptivas o que estén en conflicto con la ley, proponiendo la implementación de un Servicio Militar Especial Obligatorio enfocado en la disciplina y orientado exclusivamente a la reinserción social.

“Lo que planteo es un servicio militar basado en una disciplina rigurosa, el respeto a las leyes, la convivencia social, la responsabilidad personal y el cumplimiento de normas, junto con nivelación educacional y tareas comunitarias como participación en brigadas de incendios o fuerzas de tarea de reconstrucción.

Aclaró que “no es para entrenar combatientes, sino formar ciudadanos respetuosos de las leyes y capaces de reinsertarse en la sociedad”, haciendo hincapié en que el país necesita discutir seriamente nuevas herramientas para enfrentar la delincuencia juvenil y no resignarse a que cientos de jóvenes terminen atrapados en una carrera criminal o siendo secuestrados por el narcotráfico.

“Una iniciativa de este tipo así nos devolvería jóvenes útiles para la sociedad, en vez de delincuentes más peligrosos endurecidos por la cárcel”, destaco el jefe comunal.

Asimismo, planteó que ha llegado el momento de que el Gobierno tome una decisión respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad urbana.