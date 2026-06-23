Pronósticos confirman “veranito de San Juan”: cuándo ocurrirá y cuánto subirá la temperatura

Durante estos días se observará cómo las temperaturas empezarán a repuntar paulatinamente en los valles interiores de la zona central del país.

PEXELS.

Luego del inicio de la semana con las temperaturas más bajas en lo que va del año debido a la presencia de una alta presión fría, la llegada de una baja costera provocará un drástico ascenso de la temperatura, coincidiendo con el tradicional veranito de San Juan.

De acuerdo con el reporte de Meteored, tanto este martes 23 como mañana miércoles 24 de junio seguirán siendo fríos.

Sin embargo, durante estos días se observará cómo las temperaturas empezarán a repuntar paulatinamente en los valles interiores de la zona central del país.

Cuándo llegará el veranito de San Juan a Santiago

Según anticipó la red de información meteorológica, a pesar del aumento de la nubosidad, la temperatura en Santiago ascenderá a los 14°C hoy martes y 15°C el miércoles.

En esa línea, precisó que el jueves 25 de junio se producirá el esperado veranito de San Juan, ya que se prevén máximas que podrían alcanzar los 25°C en algunas localidades.

Detalló que la comuna de Los Andes liderará el ascenso con 24 °C, seguido de cerca por Santiago, con 22°C, y Rancagua, con 21°C, consolidando un cambio radical respecto al inicio de la semana.

También anticipó que en la consta se sentirá el alivio térmico, ya que en Valparaíso los termómetros llegarán a los 19°C y San Antonio alcanzarán los 17°C.