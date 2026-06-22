¿Seguirán las bajas temperaturas?: el pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Luego de la mañana más fría del año este lunes, mucho se preguntarán si esta situación se repetirá el resto de la semana.

Luego de que este lunes viviéramos la mañana más fría del año en la Región Metropolitana, llegando a -0,5°C en Quinta Normal y en Pudahuel a los -2,1°C., según cifras entregadas por la Dirección Meteorológica de Chile, el pronóstico del tiempo para la semana refleja que no variará tanto.

Según el pronóstico para el resto de la semana, la situación no variará mucho. Según anunció el meteorólogo Iván Torres, este martes 23 de junio la mínima en la capital será de -1°C y llegará a una máxima de 17°C.

Para este miércoles, en tanto, si bien los números aumentarán, seguirán bajos. Ese día se espera una mínima de 2°C, mientras que la máxima se empinará hasta los 19°C.

Por otro lado, los días jueves y viernes las mañanas seguirán frías pero, según el pronóstico de esta semana, las cifras seguirán aumentando poco a poco. Para esos días se contemplan temperaturas de 4°C y 6°C, respectivamente. Las máximas serán de 21°C y 16°C, en ambos casos.

¿Qué pasa con la lluvia?

Según indicó Iván Torres, el pronóstico del tiempo para esta semana reveló que, de momento, no hay probabilidades de lluvia en el corto plazo. Por lo menos para la Región Metropolitana.