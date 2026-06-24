Por orden judicial, la identidad de los imputados permanece reservada, mientras la defensa solicitó protección debido a la alta exposición mediática del caso.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para dos adultos e internación provisoria para dos adolescentes acusados de participar en el asesinato de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió durante una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo.

Los cuatro imputados, dos menores de 17 años y dos adultos de 18 y 21 años, fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. El tribunal acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Occidente debido a la gravedad de los hechos investigados.

Por disposición judicial, no se puede revelar la identidad ni mostrar los rostros de los imputados. Asimismo, la defensa solicitó medidas de resguardo para los acusados ante posibles represalias, considerando la alta repercusión pública que ha tenido el caso.

Decretan prisión preventiva e internación provisoria para acusados por la muerte de Alejandro Águila

Durante la audiencia, el tribunal estimó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público son contundentes respecto a que ninguno de los involucrados pudo dejar de advertir que el menor estaba siendo arrastrado por el vehículo robado, luego de quedar atrapado en el cinturón de seguridad durante la encerrona.

Debido a la gravedad de los delitos, los imputados arriesgan altas sanciones. En el caso de los adultos, la Fiscalía buscará presidio perpetuo calificado, mientras que para los adolescentes solicitará la pena máxima contemplada en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que alcanza los 10 años de internación.

El plazo de investigación fue fijado en 120 días. Además, las autoridades continúan la búsqueda de un quinto involucrado, quien permanece prófugo.