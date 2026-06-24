Prontuarios desde los 14 años: los antecedentes que arrastran los detenidos por muerte de niño de 12 años

Pese a su corta edad, los jóvenes acusados de la muerte del menor cuentan con un amplio prontuario.

Cuatro, hasta el momento, son los detenidos por la muerte de un niño de 12 años la madrugada del martes en San Bernardo.

Todos ellos, entre 17 y 21 años, cuentan con un amplio prontuario policial pese a su corta edad. De hecho, en un caso, incluso comenzó a eso de los 14 años.

Por ejemplo, el adolescente de 17 años, de iniciales J.P.A.V, tenía solo 14 años cuando fue detenido por el caso de robo de auto, en Curacaví, en noviembre de 2023. según reveló T13. Casi un año después, en octubre de 2024, registró otro robo de auto. Dicho delito lo registró por tercera vez en otros seis meses.

En abril de 2025, tras ser detenido por una encerrona en San Bernardo, fue ingresado a un programa de monitoreo de la Municipalidad. Sin embargo, seis meses después fue atrapado tras cometer un robo con intimidación.

Otro de los detenidos por la muerte del niño de 12 años en San Bernardo, de iniciales A.R.C.G, cuenta como antecedente el robo de un auto cuando tenía 15 años en 2024. En ese entonces también fue derivado a un programa de la Municipalidad, pero no surtió efecto.

De hecho, fue detenido hace tres meses por Carabineros por el delito de recepción al ser sorprendido en un auto que tenía encargo por robo.