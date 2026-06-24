El desesperado pedido del padre de niño asesinado en encerrona: “Que mis hijos estén en este momento es lo que más quiero”

Fabio mencionó la dificultad de sus familiares para cruzar la frontera y solicitó apoyo para el traslado de sus tres hijos desde Mendoza.

CAPTURA.

Continúan las diligencias para dar con el paradero del quinto sospechoso con orden de detención en el marco de la violenta encerrona en San Bernardo que terminó con la muerte de un niño de 12 años.

Bajo este contexto, el padre del menor fallecido se refirió a la situación públicamente y realizó un desesperado llamado. El hombre habló con los medios de comunicación para solicitar apoyo para reunirse con sus familiares residentes en Argentina, donde viven su hermano y tres de sus hijos de una relación anterior.

Fabio sostuvo que sus familiares viajaron Sierra Grande hasta Mendoza. Sin embargo, no se encuentran las condiciones para cruzar la frontera conduciendo por su cuenta. Por ello, enfatizó en la necesidad de gestionar el traslado de sus seres queridos desde Argentina hacia Chile.

La ayuda que pidió el padre de niño fallecido en encerrona en San Bernardo

“Lo que quiero pedir es ver si alguna empresa nos puede traer a mi hermano y a mis hijos, que están en Mendoza esperando poder viajar”, expresó, señalando que “lo que más quiero es que estén en este momento con nosotros“.

No obstante, mientras entregaba sus declaraciones, fue informado de que la Fiscalía, a través de su Unidad de Víctimas y Testigos, gestionará el reembolso de los gastos de traslado de sus familiares desde el país trasandino a Chile, incluyendo el viaje de ida y regreso.

“Ah, no tenía idea”, contestó sorprendido, comentando que desconocía la noticia debido a que durante la encerrona también sufrió el robo de su teléfono celular. En este marco, valoró la acción: “Que mis hijos estén en este momento es lo que más quiero“.

“Lo más importante es que lleguen mis hijos antes de que retiremos el cuerpo de mi bebé“, añadió.

Para cerrar, el padre del niño fallecido se disculpó por el estado de su voz: “Disculpen mi disfonía, que es solamente por lo que me pasó, de gritar tanto para que me soltaran a mi bebé… No sucedió”.