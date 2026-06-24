VIDEO – Lo entregó su padrastro: qué se sabe del cuarto detenido por el asesinato del niño de 12 años en encerrona

Su captura se concretó horas después del arresto de otros tres involucrados, dos adultos de 18 y 21 años, y un menor de 16 años.

Carabineros confirmó la detención de un cuarto involucrado en el asesinato de un niño de 12 años, tras la encerrona que sufrió su familia la madrugada del martes en la comuna de San Bernardo.

Su captura se concretó horas después de que la policía uniformada reportara el arresto de tres de los sujetos que tomaron parte en el hecho, a los que se identificó como dos adultos de 18 y 21 años, más un menor de 16 años.

La información detalló que esos individuos fueron capturados en una serie de allanamientos concretados en las comunas de Melipilla y San Bernardo.

Quién es el último detenido por el asesinato del niño de 12 años

De acuerdo con Carabineros, la captura del cuarto involucrado en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo se concretó esta madrugada en la misma 14ª Comisaría de San Bernardo.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien llegó al lugar en compañía de su padrastro, quien lo terminó entregando.

El fatal incidente ocurrió a primera hora de este martes, cuando el niño de 12 años iba con su padre y su tía en un vehículo que se desplazaba desde el Aeropuerto de Santiago a Puente Alto, pero tomaron una mala salida en la ruta y terminaron en San Bernardo.

Fue en dicha comuna cuando los delincuentes interceptaron a los ocupantes para robarles el vehículo. La víctima intentó escapar junto al resto de su familia, pero quedó atrapada con el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrada por varios kilómetros, falleciendo en el incidente.