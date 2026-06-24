Alejandro Águila: quién era el niño que fue asesinado tras encerrona en San Bernardo

La familia difundió la imagen del niño de 12 años para iniciar una lucha con el objetivo de que lo ocurrido no se vuelva a repetir.

Alejandro Águila es la identidad del niño de 12 años que fue asesinado luego de que fuera víctima, junto a su familia, de una encerrona en la comuna de San Bernardo.

Su familia durante esta jornada difundió su imagen con el objetivo de levantar una bandera de lucha para que lo ocurrido no se vuelva a repetir en ningún caso.

“Ellos están dispuestos a levantar una bandera de lucha para que esto no le ocurra a nadie más“, señaló Gino Costa en Contigo en la Mañana tras conversar con la familia del menor. “Ellos quieren más presencia del gobierno, que los llamen, para seguir conversando y que esto no vuelva a ocurrir”, agregó.

Según los detalles que entregaron, Alejandro Águila tenía 12 años y el próximo 13 de julio estaría de cumpleaños. Era fanático de Colo Colo, específicamente del exfutbolista Esteban Paredes.

También era seguidor de la Selección Argentina, puesto que su papá nació en dicho país. De hecho, para el Día del Padre viajaron al otro lado de la cordillera y venían de regreso cuando ocurrió la tragedia.

“Si bien los invade una profunda pena, también hay una profunda rabia por lo que le ocurrió al pequeño Alejandro“, aseveró el notero del matinal de Chilevisión.