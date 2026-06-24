Fue aprobada por la Cámara: en qué consiste la ley “anti encapuchados” que sanciona el ocultamiento de identidad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reaccionó a la votación y expresó que “es una buena noticia para Chile”, junto con hacer un “llamado a la reflexión” a quienes votaron en contra.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley denominado “anti encapuchados”, que tipifica y sanciona el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos.

Con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara Baja aprobó la idea de legislar la iniciativa, la cual fue despachada al Senado.

En concreto, el proyecto castiga a las personas que usen elementos que oculten su identidad para impedir ser reconocidos por la autoridad en espacios públicos, tales como capuchas, pañuelos, máscaras, entre otros.

Para ello, establece sanciones como penas de presidio menor en su grado mínimo y la posibilidad de añadir agravantes si el ocultamiento se usa para la comisión de otros ilícitos.

“Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado“, expone la norma.

No obstante, la iniciativa excluye de estos castigos a ciudadanos que usen estos elementos por motivos de salud, religiosos u otras condiciones, las cuales deben estar debidamente acreditadas.

La reacción del ministro Arrau tras la aprobación de la ley anti encapuchados en la Cámara

Tras la votación que terminó con la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, escribió en su cuenta de X: “100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones: la Cámara aprobó el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad, conocido como Antiencapuchados, y ahora avanza al Senado”.

El secretario de Estado destacó el hecho, señalando que “es una buena noticia para Chile. Porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias”.

Respecto a los parlamentarios que no respaldaron este avance, el titular de Seguridad hizo “un llamado a la reflexión”, aludiendo que “la seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles”.

Para cerrar, Arrau manifestó: “Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia. Este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas”.