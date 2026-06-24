Gobierno descarta sacar militares a la calle tras presiones por niño asesinado en encerrona

Desde el Ejecutivo desestimaron esta petición, señalando que el control del orden público está “radicado en las fuerzas policiales”.

El Gobierno desestimó la idea de desplegar militares en las calles, luego de que el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, lo solicitara tras la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en la comuna.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, argumentó que el orden público está en manos de las policías. “Cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación como es el fallecimiento de un menor de edad producto de una acción delictual, indudablemente que surge la preocupación de muchos actores y muchos sectores para tratar de corregir o evitar este tipo de situaciones”, comenzó diciendo.

En este marco, enfatizó que “el Gobierno ha optado en este minuto por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos, se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle, se han identificado puntos críticos, los cuales van a ser objeto de mayor vigilancia, se va a establecer también una coordinación de vigilancia aérea de apoyo y se van a ir buscando los caminos y las fórmulas para ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos”.

Gobierno descarta sacar militares a la calle

Siguiendo en esa línea, Alvarado sostuvo que “la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la macrozona norte, en el control de las fronteras, y en la macrozona sur, en el control de la violencia”.

“Por lo tanto, son situaciones excepcionales y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo”, complementó.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también se refirió a esta propuesta y aseveró que en la actualidad las Fuerzas Armadas “cooperan en labores de seguridad en la macro zona sur, en el norte en la frontera, también la policía marítima de la Armada colabora en funciones policiales, o sea hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad”.

“¿Falta avanzar?, sí, falta avanzar en tener buenas reglas de uso de la fuerza para que esas Fuerzas Armadas y también las Fuerzas de Orden y Seguridad tengan reglas más seguras y claras a la hora de actuar”, añadió.

Cabe destacar que anteriormente, el presidente José Antonio Kast también afirmó no ser partidario de sacar militares a la calle, en el marco del Encuentro Nacional de Alcaldes 2026 de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).