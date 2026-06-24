La multa que tendrá que pagar Farmacias Dr. Simi por exponer a trabajadores a altas temperaturas dentro de un corpóreo

El tribunal estableció que los funcionarios de la empresa estuvieron desarrollando sus labores en pleno verano y en el horario de mayor calor sin un adecuado sistema de ventilación.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad interpuesto por Farmacias Dr. Simi. De esta manera, confirmó la multa que aplicó la Inspección Comunal del Trabajo contra la empresa por no mantener en buenas condiciones el sistema de ventilación del característico corpóreo que utilizan sus trabajadores, en circunstancias de máximo calor.

La empresa había impugnado la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la que se rechazaba la reclamación de la multa. Uno de los argumentos que esgrimía Dr. Simi y que la Corte desestimó, era que se había violado el artículo 16 de la Ley N° 19.880, que exige transparencia y fundamentar adecuadamente sus decisiones.

Sin embargo, la Corte recordó que esta legislación regula a la Administración del Estado y no las resoluciones emanadas de un tribunal y que de todas maneras, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago sí había entregado una fundamentación adecuada.

Asimismo, la resolución de la Corte de Apelaciones advirtió que el acta del inspector del trabajo que verificó la situación denunciada goza de presunción legal de veracidad, que no fue desvirtuada por Dr. Simi en su reclamación. En la citada acta, se dejó por establecido que el 15 de febrero de 2024 los trabajadores de la empresa usaron los corpóreos en el horario de mayor calor —entre las 16.00 y 17.00 horas— sin un adecuado sistema de ventilación.

Por ende, la popular cadena de farmacias deberá además de pagar la multa de 60 UTM —$4.290.360— también deberá asumir los costos legales del proceso.