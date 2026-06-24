La medida ha generado opiniones divididas, ya que algunos rechazan las multas, mientras otros apoyan la iniciativa por sus beneficios sanitarios y ambientales.

La Municipalidad de Concepción anunció la puesta en marcha de una campaña destinada a disminuir la población de palomas en la comuna, medida que contempla multas de hasta 1 UTM, equivalente a $71.649, para quienes alimenten a estas aves en espacios públicos.

La iniciativa, denominada “No Alimentar Palomas”, es impulsada por la Oficina de Manejo Integrado de Plagas en el contexto del Mes del Medio Ambiente.

El programa busca concientizar a la comunidad sobre los efectos que genera la sobrepoblación de estas aves y promover conductas que ayuden a controlar su presencia en sectores urbanos.

Multas por dar comida a palomas: la medida que genera debate entre vecinos

Para ello, el municipio ha instalado stands informativos en distintos puntos de Concepción, entre ellos el sector de Tribunales, la Vega Monumental, la Delegación Barrio Norte, la Plaza de Armas y la Plaza España.

Asimismo, la campaña se sustenta en la ordenanza municipal 6/2024, normativa que prohíbe alimentar palomas en espacios públicos de la comuna.

Según informó la casa edilicia, más de 300 personas han participado hasta ahora en las actividades educativas, donde se entregan antecedentes sobre los riesgos asociados a la proliferación de estas aves y la importancia de evitar prácticas que favorezcan su reproducción.

Las acciones de difusión continuarán durante las próximas semanas en diversos Centros de Salud Familiar (Cesfam) y establecimientos educacionales de Concepción, con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña.

La medida ha generado diversas reacciones entre los habitantes y usuarios de redes sociales. Mientras algunos cuestionan la aplicación de sanciones económicas por alimentar animales, otros consideran que la iniciativa es necesaria para enfrentar los problemas sanitarios y ambientales vinculados al exceso de palomas en espacios públicos.

Entre los comentarios publicados en plataformas digitales, algunos ciudadanos expresaron su desacuerdo con la prohibición, argumentando que existen otras necesidades más urgentes en la comuna. En contraste, otros respaldaron la estrategia municipal y valoraron que se tomen medidas para controlar la población de estas aves.