Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio: Un bromance político

Cada semana, el periodista y el académico animan “Animales Políticos”, un podcast donde remueven y estrujan la escena nacional con reposados y a la vez polémicos análisis, en los que mezclan su tradicional mirada crítica con ironía y referencias a la cultura pop que ya son una marca de fábrica.

“No creo que solo haya espacio para los 280 caracteres en X o para el video de 15 segundos en TikTok. ¿Cómo no va a haber un grupo de personas, aunque sea pequeño, que quieran que las traten como adultos, con capacidad para la reflexión crítica y para ver la complejidad de los temas?”

En julio de este año, Camila Vallejo decidió volver a la primera línea política, a solo unos meses de dejar La Moneda. Las expectativas eran altas y abundaban las ofertas de los distintos medios para que hablara con alguno de ellos. Sin embargo, la ex vocera optó por “Animales Políticos”, el podcast con el que Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio desmenuzan semanalmente la actualidad. Los reels con las declaraciones de la exministra se viralizaron rápidamente, y las reproducciones del programa en Spotify y YouTube explotaron. Aunque también surgieron críticos que los acusaban de haber sido demasiado blandos y complacientes. Matamala responde: “Tenemos muy presente que no queremos ser un espacio confrontacional ni generar odiosidad para sacar cuñas escandalosas o ganar audiencia con clickbait. Quienes nos escuchan saben que el tono será siempre el mismo, independientemente de quién sea el invitado”.

Sentado frente a él, en el estudio ubicado en un departamento a pocas cuadras del colegio San Ignacio y de la plaza Río de Janeiro, Cristóbal Bellolio explica el enfoque: “Más que una entrevista periodística —que suele ser más punzante y busca sacar una declaración incendiaria o revelar una inconsistencia—, las nuestras son conversaciones. Los invitados saben que no los sentaremos en una silla eléctrica ni los torturaremos buscando sus contradicciones. Al contrario, queremos establecer un diálogo y entender por qué piensan como piensan. Si surge una buena frase y se viraliza, maravilloso, pero no buscamos la polarización. Para eso ya hay varios podcasts marcadamente de derecha o de izquierda. Para una entrevista inquisidora está Tomás Mosciatti, que es estupendo en lo suyo”.

—Muchos consideran a Animales Políticos como un podcast progresista.

CB: “No sé si eso será tan obvio. Para el mundo progresista yo debo ser facho, y para los fachos, soy súper progre. Daniel sí es progre para todos (risas)”.

DM: “Uno siempre es el moderado de alguien… Lo que es claro es que ambos nos identificamos con el amplio abanico de las ideas liberales. Por ejemplo, constantemente hablamos de las amenazas a la democracia, las que actualmente pueden venir tanto de la derecha como de la izquierda. Ese es un tema que nos preocupa mucho”.

CB: “Probablemente Daniel y yo votemos distinto, no sé, es algo de lo que ni siquiera hablamos. Nunca hemos hecho un disclosure diciendo Animales Políticos vota de esta manera. Este no es un podcast para un sector político determinado. Distinto sería si yo tuviera un programa en YouTube en el que le hablara a la cámara como lo hace Fernando Villegas”.

—¿Eso es lo que el público exige hoy?

CB: “Yo estoy convencido de que la gente, al menos una parte de la gente, también busca la densidad. No creo que solo haya espacio para los 280 caracteres en X o para el video de 15 segundos en TikTok. ¿Cómo no va a haber un grupo de personas, aunque sea pequeño, que quieran que las traten como adultos, con capacidad para la reflexión crítica y para ver la complejidad de los temas?

Kast, Boric y Kramer en el estudio

En 2024, Daniel Matamala, aprovechando el reconocimiento e influencia ganados como escritor, periodista de televisión y columnista, fundó la casa editorial Lo Que Importa junto a su socia, la periodista Paulina Barrales. El primer producto fue un programa de entrevistas de actualidad, llamado también Lo Que Importa, que el periodista realiza hasta el día de hoy.

Paralelamente, Cristóbal Bellolio dictaba clases en la Universidad de Chicago y seguía de cerca la carrera presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. “Cuando pedí que me recomendaran qué debía leer para entender esa elección, me dijeron que tenía que escuchar podcasts. Efectivamente, ahí estaban los mejores análisis y llegué a escuchar tres o cuatro programas diarios, como Pod Save America y el del diario The Washington Post”.

Al preparar su regreso a Chile, el académico pensó que se debería hacer acá algo parecido. Luego de ofrecer sin éxito a varios medios su idea de realizar un podcast que siguiera la campaña electoral chilena, se lo propuso a Matamala. “Daniel ha logrado algo que se hace mucho en Estados Unidos: construir, a partir de la credibilidad que te dan los medios de comunicación, plataformas propias para comunicarte con las audiencias. Me interesó su pyme, ya que un emprendimiento propio siempre es más liviano que una empresa grande. Entendí que, si mi proyecto tenía que pasar por toda la burocracia de un medio tradicional, nunca resultaría”.

Pese a que se conocían poco, el periodista se entusiasmó: “Sentía que podíamos hacer una buena dupla porque hablamos lenguajes comunes y tenemos marcos conceptuales parecidos. A los dos nos importa mucho la salud de los sistemas políticos y que el debate se dé en un marco de civilidad, sin caer en descalificaciones”. Así, una mañana de viernes de junio de 2025, Bellolio llegó a Santiago y esa misma tarde estaban grabando el primer capítulo de “Animales Políticos”. Dos días después serían las primarias presidenciales del entonces oficialismo, en las que triunfó Jeannette Jara. “Nos quedó gustando y de ahí no hemos parado”, dice con satisfacción el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con el mismo orgullo, Matamala asegura que han llegado a tener 250 mil reproducciones y que es el único podcast no humorístico que se ubica entre los diez más escuchados en Chile. El próximo 30 de noviembre harán un especial de “Animales Políticos” en vivo en el Teatro Nescafé de las Artes, con políticos y artistas invitados. “Es un regalo de fin de año para nuestros seguidores”, anuncia Matamala. “Le pondremos mucha sazón y enjundia. Harta chispeza”, remata Bellolio.

El rostro de Chilevisión cuenta que se ha ido formando una comunidad en torno a los productos de la casa editorial Lo Que Importa. Además, de los dos podcasts en los que él participa, producen El estado del arte, conducido por la periodista Viviana Encina. “Se está generando un cambio cultural, ya que entre el 70% y el 80% de nuestros costos se financian con los aportes de los seguidores. Esa es nuestra principal fuente de ingresos y nos permite no depender de los auspicios”. Además, adelanta Matamala, un grupo de periodistas está preparando una serie documental, la que se convertirá en un libro y en un podcast.

—¿A quiénes les gustaría tener de invitados?

CB: “Yo prefiero siempre a los analistas porque, a diferencia de los políticos que ponen el casete y repiten su discurso, ellos se atreven a dudar, a reflexionar y no tienen respuestas prefabricadas. Juntos podemos ir articulando posibles respuestas. Eso, para mí, es mucho más interesante”.

DM: “No buscamos tener al protagonista de la noticia de la semana, sino a que observadores de la realidad o exautoridades. Jamás invitamos a ministros o a parlamentarios en ejercicio —solo ha estado la diputada Gael Yeomans, pero porque era la nueva presidenta del Frente Amplio—más bien ellos nos llaman para que los invitemos”.

CB: “Pero no vamos a dar nombres. A mí me gustaría que viniera Stefan Kramer, para hablar con distintos políticos a la vez (risas). Y a Gabriel Boric esperamos tenerlo en algún minuto en su calidad de comentarista político”.

—¿Le preguntarían si quiere ser candidato?

DM: “De eso no dirá nada. Yo quisiera saber qué es él hoy, porque ha sido tantas cosas distintas: dirigente estudiantil, candidato sorpresa y el presidente que cambia políticamente. Le preguntaría: ¿cómo se entiende su transitar político?”.

— ¿Y al presidente José Antonio Kast?

CB: “Ufff, tantas cosas… Por ejemplo, si considera legítimo que el Estado promueva una visión de la buena vida siguiendo los principios cristianos —a propósito de la discusión sobre la secularidad del Estado— o si, por el contrario, se debe abandonar esa pretensión”.

DM: “A mí me gustaría profundizar en qué es para él la democracia y si considera que debería haber excepciones frente a los principios de la democracia liberal”.

CB: “Yo trataría de preguntarle sobre Jaime Guzmán; si su proyecto, que mezcla las políticas económicas de los Chicago Boys y el integrismo religioso, lo representa aún hoy”.

Conversaciones en el maquillaje

—¿Es importante para ustedes mostrarse como imparciales políticamente?

DM: “Nuestro objetivo es tener un programa en el que podamos ser sinceros, no estar pensando: ahora voy a dar una opinión que le guste a la izquierda y luego otra que le agrade a la derecha. Aunque no creo en ese tipo de empates artificiales, sí nos preocupamos de lograr una diversidad ideológica en los invitados. Queremos que la gente tenga acceso a conocer a personas que piensen diferente, este no es un programa en el que seamos proselitistas ni que busquemos un público específico”.

CB: “Tratamos de ser honestos y rigurosos. A veces, para el público más progresista yo puedo sonar demasiado amable con los conservadores, pero de lo que se trata es de entender sus posturas y no mostrar a nadie como tonto o malo”.

—¿Cada uno tiene un rol?

CB: “No lo hacemos de forma consciente y, a veces, los roles se intercambian. Hace un par de programas yo decía que el gobierno lo estaba haciendo pésimo y Daniel consideraba que la baja en el apoyo podría haber sido peor. Se podría pensar que, como yo provengo de un mundo más de derecha y Daniel del progresismo, deberíamos opinar de acuerdo con esos moldes, pero la verdad es que todo se da de manera natural. De hecho, mientras nos maquillan minutos antes de grabar, discutimos de lo que hablaremos en la primera parte del podcast, que es cuando estamos los dos solos comentando la actualidad”.

DM: “La diferencia está en el lugar desde donde nos aproximamos a los temas: yo estoy más metido en la minucia de la noticia, en lo que pasó durante el día, y Cristóbal tiene una mirada más amplia desde la teoría política y la academia”.

—¿Qué conceptos les interesan?

CB: “Tenemos una lista de palabras que seguimos y que siempre usamos, como clivaje (risas). A mí me interesa saber si en 2022 se configuró un nuevo clivaje favorable a la derecha o si es solo un ánimo anti-establishment donde la gente quiere sacarse de encima a cualquiera que esté en el poder. El concepto iliberal también nos importa, para evaluar si las políticas del presidente José Antonio Kast caen en esa categoría”.

DM: “En el escenario internacional, la pregunta sobre si las democracias van a sobrevivir tiene mucha relevancia. Semana a semana vamos chequeando el termómetro para ver si hay señales positivas o se acentúa el deterioro”.

CB: “Ese es el único compromiso militante que tenemos”.

—¿Y son más pesimistas u optimistas?

DM: “En el mundo, el estado actual de la democracia es un desastre. Para mí, la disyuntiva es democracia o muerte. Hace diez años nadie se habría imaginado lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que supuestamente tiene la democracia más sólida y resguardada del planeta. Las consecuencias en cascada que eso tendrá en Latinoamérica, son tremendas”.

—¿Tienen la misma inquietud por la democracia en Chile?

DM: “Yo tengo más confianza en el panorama chileno que en el internacional. Nuestra democracia ha demostrado mucha resiliencia, pese a todo lo que está sucediendo alrededor. En Chile se han probado cosas que no han resultado y hemos sido capaces de dar un giro. La última muestra de esto ha sido el fuerte rechazo, desde la izquierda hasta la derecha democrática, al proyecto de reforma constitucional del gobierno, que significaba un grave retroceso en los derechos civiles y en las libertades ciudadanas. Si ese proyecto se aprobaba en el Congreso, hubiéramos quedado en una situación muy difícil”.

CB: “A mí, en un principio, no me parecía que el gobierno de Kast tuviera características iliberales, pero cambié de opinión cuando se presentó la reforma constitucional”.

—¿Discrepan en algún tema?

CB: “La última diferencia que tuvimos fue que yo pensaba que el primer año de Kast iba a ser bueno; que como navegaba con viento a favor y sus prioridades eran las mismas de la gente —es decir, seguridad y orden público—, tendría un apoyo mayoritario. Sin embargo, ha sucedido lo contrario”.

DM: “Yo, en cambio, creo que, considerando las actuales circunstancias económicas, los números de aprobación de este gobierno son bastante razonables. Como se ve, hasta el momento, nuestras diferencias no son de fondo”.

—Frente al futuro político de Bachelet también piensan distinto…

DM: “Es verdad. Cristóbal no cree que la expresidenta sea una figura relevante en los próximos años. Yo, en cambio, considero que, si ella quiere, puede tener un rol fundamental en aglutinar a las fuerzas progresistas. Hoy no existe ese liderazgo en la oposición y los partidos están marcados por las sospechas mutuas. Bachelet le recuerda a la izquierda tiempos mejores: cuando estaban unidos y eran mayoría”.

CB: “En lo que siempre coincidimos es en que los dos somos fanáticos del fútbol y usamos muchas referencias futboleras (risas de ambos)”.

—¿Qué nuevos liderazgos pueden tener futuro?

CB: “Hay líderes jóvenes haciendo cosas interesantes en municipalidades como Maipú, Valdivia y Viña del Mar. Ellos cumplen con la pega desde la pura gestión y no se quedan en la retórica estudiantil, a lo Gabriel Boric. Ahí pueden surgir liderazgos. El Frente Amplio ya gobernó una vez y tiene que fortalecer el músculo creado. Yo creo que es bueno para Chile pensar ideológicamente y desde lo colectivo”.

DM: “En la oposición hoy hay una bolsa de gatos y es muy difícil que se vayan abriendo espacios para los mejores liderazgos. Eso sería lo lógico, pero en general en política las cosas no suceden así; más bien hay que tener voluntad de poder e imponerse. La generación municipal del FA tiene que ser más agresiva y tomarse los espacios, porque nadie los va a ir a buscar”.