“Desconectado de la realidad”: Arrau arremete contra el INHD y defiende ampliación de la Ley Naín-Retamal

“No vamos a retroceder en ese compromiso”, aseguró el secretario de Estado sobre la profundización de la legislación.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está “desconectado de la realidad”, al abordar las críticas del organismo al proyecto de ley que amplía la Ley Naín-Retamal.

El secretario de Estado abordó el tema a través de su cuenta en la red social X, donde aseveró que el INDH mantiene una postura ideológica contraria a fortalecer la labor de las policías.

“El INDH una vez más está desconectado de la realidad. Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FFAA refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos“, posteó el ministro Arrau.

Aseveró, a la vez, que los cuestionamientos se deben a que en el organismo existe una “resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad“.

Arrau defendió ampliación de la ley pese a críticas del INDH

A pesar de las críticas del INHD en el sentido de que la ampliación de la Ley Naín-Retamal pueda dificultar las investigaciones ante eventuales abusos en el uso de la fuerza, el ministro Martín Arrau confirmó que el Gobierno seguirá impulsando la iniciativa.

“Como Gobierno, seguiremos impulsando la profundización de la Ley Naín-Retamal para proteger al funcionario que, estando de franco y en cumplimiento de su deber policial, enfrente una agresión grave contra su integridad o la de terceros”, manifestó el secretario de Estado.

Añadió que “ante criminales cada vez más violentos, dar protección y certeza jurídica a quienes nos defienden es una obligación del Estado. No vamos a retroceder en ese compromiso“.