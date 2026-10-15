Los cuestionamientos de Arrau al PC y PS por RUF: “No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea legitimidad policial”

El ministro de Seguridad endureció el tono tras el requerimiento contra las Regla del Uso de la Fuerza (RUF).

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó duramente a la oposición a raíz del requerimiento que se presentó en contra de normas del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Dichas normas tienen relación con el uso de fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad, que contempla la ley.

Bajo este contexto, el secretario de Estado comenzó diciendo: “No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad. No es novedad que el Partido Comunista, en este caso, con algunos senadores del Partido Socialista, recurran al Tribunal Constitucional”.

En esa línea, aseveró que “vamos a ver ese proceso en qué queda. Pero yo quiero agradecer la otra cara la moneda”, enfatizando que después de tres años de tramitación “se logra aunar voluntades de parlamentarios de todos los colores políticos, salvo ciertos sectores, pero hay una gran mayoría, y se logra aprobar esto en la Cámara de Diputados por 111 votos a favor. Se logra aprobar en Senado con 29 votos a favor ¿Y quién se encuentra? Mayorías que traspasan el oficialismo. Esa es la realidad”.

Ministro Arrau critica al PC y PS por requerimiento contra RUF

A lo que agregó: “Cuando hablamos de dotar a nuestras policías, de dar más seguridad a los chilenos y también al funcionario que nosotros enviamos a enfrentar al narco, al lumpen, hay mayoría de la espera. Y eso yo lo agradezco, y por eso agradezco la presencia de los diputados que acá nos acompañan”.

Considerando lo anterior, el ministro Arrau aseguró que “seguiremos avanzando, son más de 30 proyectos que siguen avanzando. Se publicó el aumento de la flagrancia de 12 a 24 horas, una ley muy importante que tenemos que difundir más. Seguimos avanzando con la ley enticapuchado, en el que mejora las remuneraciones por riesgo a nuestros carabineros y a los estudiantes”.

“Son un sinfín de leyes que, su gran mayoría, avanzan la ley que mejora los test de ADN por parte de los laboratorios de las policías o los que van a ingresar de ley 20 mil para algo similar. Son mejoras legislativas que tienen amplios apoyos”, aseveró.

“Hay unos temas más contingentes y más de discusión, sí, como la reforma que ingresamos, que ha sido retirada o va ser retirada, que fue reemplazada por una redacción más transversal, y lo valoro. Dos senadores de oficialismo y tres de oposición”, añadió el titular de Seguridad.

Para cerrar, Arrau enfatizó que “así estamos haciendo las cosas, dejando las diferencias políticas en lo posible para avanzar en darle más respaldo y más herramienta a nuestras policías y a todo el ecosistema de seguridad pública”.