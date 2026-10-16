El despliegue de seguridad para el 18-O y las marchas que están convocadas

Si bien el Gobierno aseguró que “no existen solicitudes de marchas autorizadas”, organizaciones han realizado diferentes convocatorias para conmemorar el estallido social. Por ello, se adoptarán una serie de medidas de seguridad.

Este domingo se cumplen siete años del denominado estallido social, que inició el 18 de octubre de 2019.

Será el primer 18-O bajo el Gobierno de José Antonio Kast, quien anunció que no se realizará ninguna conmemoración de Estado, aludiendo a que hay que “mirar hacia el futuro”. Además, durante esta jornada se confirmó que “no existen solicitudes de marchas autorizadas”, aunque sí habrán medidas especiales para resguardar el orden público y la seguridad.

“No hay marchas autorizadas” para el 18-O

“Quisiera señalar respecto a la Región Metropolitana que, de acuerdo con una comunicación que he sostenido con el delegado presidencial metropolitano Germán Codina y su equipo, no hay solicitudes de marchas autorizadas para el día domingo”, aseveró el ministro del Interior (s), Máximo Pavez, sobre un eventual despliegue policial por manifestaciones.

En este marco, desde el Ejecutivo afirmaron que esperan que la jornada transcurra con normalidad, señalando que de igual forma se adoptarán medidas especiales en materia de seguridad.

“Es interés del Gobierno tomar el día domingo con normalidad, pero, por supuesto, están las medidas para poder asegurar la tranquilidad de los chilenos, de las chilenas y de todas las personas que habitan en Santiago respecto de este domingo y cualquier otro domingo en nuestra capital”, sostuvo.

Respecto al despliegue de seguridad, se reforzará el cuidado de las estaciones de Metro que sufrieron mayor afectación durante el estallido social, tales como la estación San Pablo de la Línea 1, Trinidad, Protectora de la Infancia y San José de la Estrella, de la Línea 4.

Medidas de seguridad

Además, los focos estarán puestos en las comisarías que tienen un mayor riesgo de ser atacados en el marco de eventuales manifestaciones.

Durante el año pasado, los principales incidentes se concentraron en el sector de Plaza Italia, situación por la cual desde la Municipalidad de Providencia adoptarán una serie de medidas por la nueva conmemoración del 18 de octubre.

Una de ellas será “televigilancia focalizada”, que consiste en un “operador exclusivo para el monitoreo de Plaza Baquedano, puente Pío Nono, explanada frente al Teatro U. de Chile, Parque Bustamante norte y Vicuña Mackenna norte”, según sostuvieron a EL DÍNAMO.

Lo anterior se suma a una “coordinación permanente con Carabineros” para compartir información y coordinar la respuesta ante contingencias; “revisión preventiva del entorno”, donde se realizó un recorrido para “identificar elementos que pudieran utilizarse en barricadas o proyectiles para retirarlos”; “comunicación permanente con el comercio”; y “resguardo de infraestructura municipal”, con monitoreo exclusivo de los cafés literarios de los parques Bustamante y Balmaceda.

Por su parte, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, expuso: “El llamado que hacemos nosotros como Gobierno de Santiago en todas las manifestaciones públicas, incluida esta, es que la gente respete aquello que nos ha costado mucho recuperar para las personas”.

“La recuperación de la Alameda ha sido un proyecto emblemático de trabajo colaborativo con los municipios”, añadió. “Nosotros vamos a ser bastante implacables. No solamente en perseguir a aquellas personas que destruyan, sino también en mantener lo que hemos invertido para recuperar la ciudad. En materia policial, eso le corresponde al delegado, así que se lo dejo a él”, aseveró.

Las convocatorias a marchas para este 18 de octubre en la Región Metropolitana

Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), convocaron a una “actividad político-cultural”, sin especificar su ubicación, ya que esta se debe solicitar por “interno”, de acuerdo a sus redes sociales.

“Este 18 de octubre nos encontramos para conmemorar la revuelta, recuperar las experiencias de organización que nacieron desde los territorios y reflexionar colectivamente sobre los desafíos que tenemos por delante”, informaron desde la ACES.

También aparece el llamado a la “Gran Marcha de Chile”, cuyo punto de encuentro sería la Plaza Italia desde las 12:00 horas.

A esa misma hora se proyecta la marcha “Somos Todos”, convocada por la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras en la Alameda, a la altura del Metro Universidad de Chile.