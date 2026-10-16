Oficialismo saca al pizarrón a la izquierda previo al 18-O y emplaza a condenar la violencia antes del domingo

La declaración conjunta de los seis partidos de gobierno cuestiona los indultos de Boric y a quienes “avalaron” la violencia en 2019. El gesto llega mientras La Moneda evita un acto oficial y mira con atención las manifestaciones previstas para el domingo.

Como una oportunidad para sacar al pizarrón a la izquierda. Así decidió afrontar la derecha el séptimo aniversario del estallido social, conmemoración que tuvo su puntapié inicial este viernes en un acto de condena a la violencia protagonizado por los partidos oficialistas.

Ante la decisión del Gobierno del Presidente Kast de no tener una conmemoración de carácter gubernamental, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, la UDI y el Partido Republicano decidieron llenar ese vacío con la firma de una carta denominada “Chile sin violencia: un compromiso por la paz”.

El documento, además de reiterar la condena a la destrucción del Metro, el saqueo al comercio, los atentados incendiarios, las funas, las barricadas y las tomas, hace una dura crítica a aquellos partidos que en su momento evitaron realizar una crítica explícita a los actos violentos que se multiplicaron en las protestas de 2019.

El texto incluye una crítica al expresidente Boric quien en su primer año de mandato indultó a 12 condenados por delitos cometidos en el estallido social.

“Chile no debe olvidar que hubo sectores políticos que justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019, que llamaron a evadir, romantizaron a la “primera línea” y convirtieron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y patrimonio cultural urbano en un acto de malentendida justicia para luego indultar delincuentes y premiarlos con pensiones de gracia”, sostiene la declaración.

En el acto, realizado en la sede de Santiago del Congreso, se hicieron presentes los timoneles Andrea Balladares (RN), Arturo Squella (REP), Guillermo Ramírez (UDI); junto a la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo; y el representante del movimiento Demócratas, Carlos Maldonado.

Marcó el tono Squella, quien apuntó sus dardos directamente a la izquierda. Si bien el senador no dio nombres, en el oficialismo indican que la referencia no deja espacio a dudas: los sindicados son el Partido Comunista y el Frente Amplio.

“Esta declaración es también un emplazamiento a los partidos y a los dirigentes políticos que titubearon en esa condena siete años atrás”, señaló el senador republicano, emplazando a que “todos los partidos políticos se manifiesten públicamente de aquí al domingo condenando explícitamente la violencia en todas sus formas como manera de conseguir los objetivos políticos”.

En esa línea, Guillermo Ramírez aseguró que la condena no debe quedarse en los actos violentos, sino también dirigirse a “aquellas personas que desde la política están dispuestos a aprovechar la violencia para llevar agua a su molino, para poder sacar alguna ventaja política”.

“Los cambios se logran con reformas, con diálogo, con las instituciones, en democracia”, acotó el líder gremialista.

En el oficialismo reconocen que en la izquierda ha existido un cambio de posición respecto a las protestas de 2019 —ayer jueves la presidenta del FA, Gael Yeomans, condenó la violencia que se tomó el estallido—, pero hay preocupación ante el aumento de convocatorias a manifestaciones en contra del Gobierno.

La reactivación en las calles de la izquierda —tras cuatro años de escasas manifestaciones en el gobierno de Boric— ha estado liderada por los movimientos estudiantiles secundarios y universitarios. La ACES, cercana al PC, convocó a “La gran marcha” para este domingo 18 de octubre, mientras que la Confech lideró la manifestación del pasado 1 de octubre que tuvo como consigna el rechazo a los recortes en el Presupuesto 2027 (aún no se presentaba la ley respectiva) y que terminó con la agresión a miembros del Movimiento Solidaridad UC.