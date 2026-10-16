FOTO – Super Niño: mapa muestra avance de aguas cálidas hacia las costas del norte de Chile

Las imágenes satelitales muestran una expansión de las aguas cálidas del Pacífico, mientras los organismos meteorológicos advierten sobre posibles efectos climáticos a escala global.

Una extensa masa de agua cálida asociada al fenómeno de El Niño continúa expandiéndose por el Pacífico y ya alcanza las costas del norte de Chile, según mapas satelitales difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi).

Las imágenes muestran que, en menos de dos semanas, las aguas con temperaturas superiores a lo normal avanzaron a lo largo del litoral sudamericano y se extendieron hacia el sureste del océano.

Según consignó Biobío, la comparación de los registros del 30 de septiembre y el 14 de octubre evidencia el desplazamiento de esta franja cálida desde las costas de Ecuador y Perú hasta territorio marítimo chileno.

Los mapas de la Oficina de Operaciones de Satélites y Productos (OSPO), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), también muestran anomalías de temperatura superficial del mar que superan en más de 3 °C los valores habituales en algunas zonas.

El episodio, denominado “Super Niño” por su intensidad, habría comenzado en junio y podría alcanzar su punto máximo en diciembre, manteniéndose activo hasta el otoño del próximo año.

El climatólogo Zeke Hausfather afirmó al Daily Mail: “Creo que el evento de El Niño de este año probablemente será el más fuerte en 1.000 años si los últimos modelos resultan precisos”.

En paralelo, la Organización Meteorológica Mundial estima que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero, en un contexto que eleva el riesgo de calor extremo, inundaciones y sequías en distintas partes del mundo.