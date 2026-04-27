Fenómeno de El Niño podría adelantarse: estas son las posibles consecuencias para Chile

El impacto más evidente se produciría en la zona centro y centro-sur del país.

AGENCIA UNO.

El fenómeno climático de El Niño podría adelantarse este año en Chile, según recientes reportes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), lo que implicaría un cambio significativo en las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses.

Las proyecciones indican que sus efectos comenzarían a sentirse antes de lo esperado, especialmente desde mayo, marcando el inicio de un periodo más inestable.

Uno de los principales indicadores de la presencia de El Niño es el aumento sostenido de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. En este caso, se ha detectado un incremento de al menos 0,5 grados durante tres meses consecutivos, lo que confirma la evolución del fenómeno y refuerza las alertas emitidas por especialistas.

De acuerdo con informes recientes, el fenómeno de El Niño podría desarrollarse entre mayo y julio, adelantando su llegada respecto a estimaciones anteriores. Este escenario sugiere que las condiciones típicas del fenómeno, como mayor humedad y temperaturas más altas, podrían instalarse antes del invierno, alterando los patrones climáticos habituales del país.

Fenómeno de El Niño podría adelantarse: posibles consecuencias para Chile

En Chile, el impacto más evidente se produciría en la zona centro y centro-sur, donde se proyecta un aumento de las precipitaciones por sobre los niveles normales. Este fenómeno favorecería la formación de sistemas frontales más frecuentes e intensos, lo que podría traducirse en episodios de lluvias significativas durante el invierno.

Además de las precipitaciones, se espera un alza en las temperaturas tanto del aire como del mar. Estas condiciones contribuyen a generar una atmósfera más cálida y húmeda, lo que potencia la intensidad de los eventos climáticos y aumenta la probabilidad de fenómenos extremos.

Los expertos también advierten que los efectos de El Niño podrían verse amplificados por el contexto actual de cambio climático. La mayor acumulación de energía en la atmósfera y los océanos podría intensificar tanto las lluvias como las olas de calor, generando escenarios más extremos que en eventos anteriores.