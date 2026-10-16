Gobierno defiende promulgación de RUF pese a requerimiento opositor ante el TC: “Está fuera de plazo”

El Ejecutivo manifestó que esperan que el requerimiento sea declarado “inadmisible”, luego de que la iniciativa se publicara en el Diario Oficial.

El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, se refirió a la publicación en el Diario Oficial de la ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y defendió la decisión del Gobierno de promulgar la normativa, pese al requerimiento que presentaron senadores de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Esto es muy importante para el respaldo del trabajo de nuestras policías y también de nuestras fuerzas armadas cuando exista la necesidad de los estados de excepción constitucional”, comenzó diciendo la autoridad.

En cuanto a la ofensiva de la oposición ante el TC, enfatizó que debían haberla ejecutado en los plazos legales. “La Constitución es muy clara en los requisitos para poder requerir al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad con ocasión de la tramitación de un proyecto de ley y hay plazos para ello”, sostuvo.

Gobierno espera que requerimiento de oposición ante el TC por RUF sea declarado “insamisible”

“No se puede presentar el requerimiento luego de la promulgación del proyecto de ley ni cinco días después de que llegue el oficio de que está despachado el oficio de ley del Congreso Nacional”, añadió.

Pavez manifestó que el Ejecutivo buscó apurar la promulgación de la ley debido a la extensa tramitación y a la necesidad de que las reglas estén vigentes cuanto antes.

“Esa es la razón por la cual el día viernes a mediodía el Presidente promulgó el proyecto de ley. Se envió el respectivo decreto promulgatorio a la Contraloría para su toma de razón y durante la noche del día viernes llega el requerimiento de los señores parlamentarios, lo cual evidentemente está fuera de plazo”, declaró.

En este marco, aseveró que “le corresponde al Tribunal Constitucional poder materializar la inadmisibilidad del requerimiento de los parlamentarios por adolecer de defectos de forma”.

Para cerrar, Pavez afirmó que durante la próxima semana se revisaría la admisibilidad de la presentación. “El Gobierno, respetando todas las atribuciones del Tribunal Constitucional, espera que dicho requerimiento sea declarado inadmisible“, sentenció.