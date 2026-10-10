Reglas de Uso de la Fuerza: los argumentos de senadores opositores para llevar al TC dos de las normas

En total, 13 parlamentarios recurrieron a la instancia, con lo que la iniciativa podría sufrir un inesperado contratiempo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un grupo de senadores de oposición recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar dos de las normas del proyecto sobre las Reglas de Uso de la Fuerza, que este miércoles despachó la Cámara Alta con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

De acuerdo con lo que le manifestó el senador socialista Juan Luis Castro a radio Biobío, la idea es que el TC revise las disposiciones impugnadas previo a que se complete la tramitación de la iniciativa legal.

En total son 13 los parlamentarios de la oposición que recurrieron a la mencionada instancia, con lo que la iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno podría sufrir un inesperado contratiempo.

Las normas de las Reglas de Uso de la Fuerza enviadas al TC

Según apuntan los senadores que enviaron el requerimiento al TC, sus cuestionamientos dicen relación con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal.

Añadieron que algunas de las normas que cuestionan permitirían utilizar armas de fuego sin que necesariamente exista un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros.

Tras la presentación ante el TC, ahora la acción tendrá que pasar por una revisión formal y, en caso de ser admitida, le corresponderá al organismo pronunciarse sobre las normas cuestionadas previo a que las Reglas de Uso de la Fuerza finalice su proceso legislativo.