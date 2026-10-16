Nuevo sistema frontal: cuándo será el peak de lluvia y las regiones que abarcará el evento

De acuerdo al pronóstico del tiempo, gran parte del país tendrá lluvias, las cuales se extenderán por varios días. Revisa los detalles.

Un nuevo sistema frontal podría extender las precipitaciones por gran parte de Chile durante la próxima semana. El evento abarcaría desde el sur de la región de Atacama hasta Los Lagos, con lluvias de distinta intensidad y especial atención en la región de Coquimbo.

La meteoróloga de Mega, Catalina Cortés, anticipó que el cambio en las condiciones meteorológicas comenzaría este domingo, con precipitaciones débiles en algunos sectores de la zona central. Para el lunes también se pronostican lluvias durante la tarde. Sin embargo, el martes 20 de octubre concentraría el episodio más extenso.

“Después del domingo, pasamos al lunes, que también tendremos precipitaciones en la tarde. Pero el día martes gran parte del territorio, del sur de Atacama a la región de Los Lagos, vamos a tener precipitaciones de distinta intensidad”, expuso la especialista.

Sistema frontal: cuándo será el peak de lluvia y las regiones que abarcará

La proyección destaca por la amplitud geográfica del fenómeno. El sistema podría llevar lluvias a sectores del norte, la zona central y el sur del país, con diferencias en la intensidad y los montos acumulados según cada localidad.

Uno de los puntos de mayor interés estará en la región de Coquimbo. De acuerdo con la estimación de la meteoróloga, La Serena podría registrar una importante cantidad de precipitaciones en pocas horas, con un acumulado superior a los 30 milímetros durante el martes.

“Vamos a hacer énfasis, porque solo el día martes se podrían acumular más de 30 milímetros en La Serena”, advirtió Cortés.

La concentración de las lluvias en un período acotado hace necesario seguir de cerca la evolución del sistema frontal. Los próximos reportes meteorológicos permitirán precisar tanto los montos esperados como las zonas que recibirían las precipitaciones más intensas.

Cómo estará el tiempo en Santiago

Respecto a Santiago, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) contempla para el martes una temperatura máxima cercana a los 20 °C, junto con chubascos durante la tarde y la noche.