Entre el protocolo y la comunicación: las dudas sobre la gestión del Gobierno tras lluvias en la RM

Quienes conocen el procedimiento de emergencias sostienen que los protocolos técnicos se cumplieron, pero que faltó anticipar cómo se leerían, mientras que en el Congreso la oposición busca revertir la rebaja de $258 millones al programa de gestión de riesgo de Senapred.

“La falta de comunicación de riesgo del Gobierno es grave”, escribió la diputada Constanza Schonhaut (FA) en medio de la tormenta de este martes, con la Región Metropolitana en alerta roja, estaciones de Metro cerradas y más de 36 mil clientes sin luz. La frase resume un cuestionamiento de fondo: ha habido poca coordinación en la labor preventiva.

Las críticas se activaron luego del aluvión que golpeó la noche del jueves 8 a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. En ese momento se cuestionó la ausencia de una alerta SAE de evacuación, que el Gobierno justificó en la rapidez del evento.

A ese episodio se sumó la tormenta eléctrica con granizo que llevó a Senapred a decretar alerta roja para toda la Región Metropolitana. En la oposición se hizo ver como impropia la cancelación de dicha alerta, lo que fue informado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. A las 13:38 del martes, la autoridad escribió en X: “Se canceló la alerta roja por remoción en masa en la Región Metropolitana”.

Esa alerta, vigente desde el fin de semana en diez comunas de la capital, era distinta de la que Senapred decretó horas después para toda la región.

Pavez explicó que esta última respondía a “la condición inusual de granizo por bajas temperaturas en consistencia con la alerta de la DMC”, y que la remoción en masa seguía en “alerta moderada a la espera de un nuevo monitoreo”. Ante las críticas, sostuvo que “todos mis tuits se han basado en declaraciones de los organismos técnicos”.

El segundo episodio que generó ruido fueron los dichos del biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

En una entrevista en 24 Horas, el secretario de Estado afirmó que “hubo un momento en que estaba despejado, había sol y el aviso era 0% de probabilidad de lluvias”.

Al ser requerido para aclarar sus dichos, De Grande dijo que lo vio “temprano en la mañana” en “algunas plataformas web”, y planteó: “Nadie pronosticó que iba a caer nieve en el centro de Santiago… ¡Nadie!”, aunque lo que cayó fue granizo. Iván Núñez, conductor del espacio, le respondió que la Dirección Meteorológica “lo tuvo todo el día en su página web”.

Fuentes conocedoras del procedimiento de gestión de emergencias climáticas aseguran que, en ambos casos, la actuación del Gobierno fue correcta, pero lo que falló fue la gestión política y comunicacional.

En el caso de la alerta, Pavez habría seguido lo informado por Senapred, institución dirigida por Alicia Cebrián, quien este miércoles respaldó la instalación de radares para mejorar los instrumentos de la Dirección Meteorológica de Chile, aunque advirtió que “el radar por sí solo no soluciona los problemas en términos de poder anticiparnos a un evento meteorológico”.

El problema, agregan, habría sido levantar la alerta cuando el evento aún no se producía y ya existía el precedente de Las Condes. Algo que podría haber cambiado con la recomendación oportuna de Cebrián.

Algo similar ocurre con De Grange. Si bien la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, asegura que el organismo técnico del Estado para la variable hidrometeorológica es la Dirección Meteorológica de Chile, en Senapred y los ministerios se suele ocupar otro tipo de instrumentos —como plataformas internacionales que miden variables climatológica— en este tipo de emergencias.

“El error no es contrastar, el error fue decirlo en televisión”, dice una fuente con experiencia en gestión de emergencias.

El flanco de los recortes

A las críticas por la coordinación se suma la discusión presupuestaria que se retomará la próxima semana en el Congreso tras la semana distrital.

A propósito de los eventos metereológicos, la oposición ha puesto el foco en los recortes que ha impulsado Hacienda en Senpared. El decreto 371 de Hacienda, firmado en mayo, redujo en $918 millones el presupuesto vigente de la institución: $574 millones en bienes y servicios, $274 millones en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres y cerca de $70 millones en personal.

Para 2027, la Ley de Presupuesto rebaja ese programa de $842 millones a $584 millones, es decir, $258 millones menos, una caída nominal de 30,6%.

La alerta por el recorte llegó incluso a la contralora Dorothy Pérez quien dijo en el Congreso que Senapred es una institución “extremadamente precaria”.

Al debate se sumó la exministra del Interior Carolina Tohá, quien estuvo a la cabeza de la gestión de diversas emergencias durante el gobierno de Boric, quien calificó la rebaja de “un error” y dijo esperar que “se corrija en el Parlamento”.

La preocupación por el menor presupuesto para programas de prevención es compartida en el oficialismo, donde el el diputado Eduardo Durán (RN) planteó que “debemos fortalecer la prevención, la capacidad de Senapred y la coordinación con los municipios”.

Más duro fue el alcalde oficialista Sebastián Sichel, quien apuntó directamente contra el ministro Quiroz: “No necesitamos un tesorero de curso, necesitamos un ministro que haga política con mayúscula, con el presupuesto y emergencias como esta, como lo que pasó en Las Condes hace una semana; necesitan que el Gobierno ponga prioridades en el presupuesto y que no haga recortes parejos”, dijo a CNN Chile.