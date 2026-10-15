Lluvia en Santiago: los detalles del nuevo sistema frontal que llegará a la Región Metropolitana

La lluvia continuará en la zona central en la segunda parte de octubre, con un sistema frontal con características similares al de esta semana.

La lluvia no cesa en Santiago, luego de la tormenta que causó estragos durante el comienzo de esta semana, ya que la segunda parte de octubre continuará inestable según el pronóstico del tiempo

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre el nuevo sistema frontal que arribaría a la Región Metropolitana, el cual tendría características similares al de los últimos días.

Qué esperar del nuevo sistema frontal que llegará a Santiago

“Viene un nuevo evento tormentoso para la próxima semana, similar a este. Las consecuencias no puedo anticipar que serán iguales a este”, aseveró el especialista.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “llega la inestabilidad el domingo en la tarde, que podría dejar precipitaciones débiles en la zona central. El lunes aquello repite, con sol y probabilidad de chubascos”.

A lo que agregó: “Lo que hay que poner más atención es el martes y miércoles, 20 y 21 de octubre. No solo en la Región Metropolitana, sino que desde Atacama al sur del país, con la misma característica: temperaturas altas, algunos quiebres de sol, probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos”.

“Octubre va a ser inestable todo lo que resta del presente mes, aunque antes de analizar todo el mes, preparémonos para lo que viene la próxima semana”, complementó.

De acuerdo al pronóstico de Meteored para Santiago, así estará el tiempo durante los próximos días.