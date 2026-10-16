La cumbre contará con la participación del diputado José Kast Adriasola, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la exministra vocera de Gobierno Mara Sedini, entre otros invitados.

El sacerdote argentino Javier Olivera Ravasi, conocido por difundir testimonios de personas que afirman haber abandonado prácticas homosexuales para acercarse al cristianismo, participará este sábado 17 de octubre en Expofamily 2026 en el Parque Araucano, en Las Condes.

La actividad promueve una visión tradicional de la familia y reunirá a exponentes nacionales e internacionales vinculados a la derecha y al conservadurismo religioso.

La intervención del religioso está programada entre las 12:00 y las 13:00 horas y se titula “La educación cristiana de los hijos”.

Quien es el sacerdote argentino que “cura” la homosexualidad y que viene a Chile

Según consignó The Clinic, Olivera Ravasi ha difundido contenidos que presentan la homosexualidad como una condición de la que sería posible “salir”, entre ellos una publicación de 2024 titulada “¿Se puede salir de la homosexualidad? Testimonios de ‘transformados’”. En esos registros, distintas personas relatan cambios en sus prácticas y su acercamiento a la fe cristiana.

Olivera también difunde en sus redes sociales testimonios de madres que afirman haber intentado enfrentar las “tendencias homosexuales” de sus hijos para conducirlos hacia una vida que consideran “normal”.

“Vi a muchas madres rendirse a la primera, y dar por hecho que ‘así son y ni modo’. Mujeres ciegas, negligentes, ignorantes ¡que manera tan cómoda de dejarlos sucumbir! y condenarlos a una vida infeliz. Pues los he visto como sufren esos chicos”, señala uno de los testimonios compartidos por el sacerdote.

La trayectoria del sacerdote también ha estado marcada por controversias en Argentina. En julio de 2024 fue vinculado a la visita de diputados del partido La Libertad Avanza a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad, recluidos en la cárcel de Ezeiza, en el contexto de gestiones para impulsar beneficios penitenciarios. El episodio provocó una reacción de la Iglesia católica argentina y, posteriormente, Olivera Ravasi fue apartado de sus funciones pastorales en la Diócesis de Zárate-Campana, de acuerdo con el citado medio.

Expofamily 2026 contempla exposiciones sobre educación cristiana, educación sexual, disforia de género y la denominada “batalla cultural”.

Entre los invitados figuran el diputado republicano José Kast Adriasola, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, la exministra Mara Sedini y el escritor argentino Agustín Laje, además de otros exponentes internacionales.