“Inaceptables”: Giorgia Meloni rechazó los dichos de Donald Trump contra el papa León XIV

“El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra”, dijo la primera ministra de Italia.

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La primera ministra de Italia y reconocida aliada de Donald Trump en Europa, Giorgia Meloni, rechazó este lunes las críticas del mandatario norteamericano hacia el papa León XIV.

La jefa del Gobierno de ese país había publicado horas antes un mensaje de apoyo al pontífice en el marco del inicio de su gira por África, aunque sin hacer mención al presidente de Estados Unidos.

En el texto, Meloni dijo que esperaba que el papa León XIV “fomentara la resolución de conflictos” durante el viaje.

Meloni criticó los dichos de Trump contra el papa León XIV

No obstante, luego del rechazo unánime de los partidos políticos italianos, la máxima autoridad del país europeo emitió un segundo mensaje, mucho más duro y que apuntó directamente a los dichos del jefe de la Casa Blanca.

“Creía que el sentido de mi declaración de esta mañana había quedado claro, pero lo reitero con mayor claridad. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre“, afirmó Giorgia Meloni a través de un comunicado.

“El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra“, añadió la primera ministra italiana.

Pero las críticas a los dichos del mandatario estadounidense también surgieron desde su país, donde la Conferencia de Obispos Católicos emitió un comunicado expresando su decepción por los comentarios de Trump.

“El Papa León XIV no es su rival, ni el Papa es un político. Es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”, expresó el presidente de la instancia, el arzobispo Paul S. Coakley.